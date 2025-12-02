Oferta flash: Apple Watch Ultra 3 baja a 849 € en MediaMarkt. ¡Corre que se agota!

Si hablamos de tecnología, Apple se lleva la palma en cuanto a productos codiciados. Transmiten lujo, exclusividad y comodidad en el uso, pero tenemos siempre el handicap del precio. Comprar Apple a precio económico es difícil, pero no imposible, y hay veces en que ... sus productos están rebajados.

Sin embargo, ahora estamos de enhorabuena, ya que Mediamarkt ha decidido rebajar un producto Apple como es el Apple Watch Ultra 3 en correa azul, un smartwatch con un precio de 899€ que ahora podemos conseguir con un descuento de 50€.

Apple Watch Ultra 3, una bestia de la naturaleza

En lo primero que destaca este Apple Watch Ultra 3 es en el apartado de seguridad, puesto que ahora, gracias a su tecnología satélite, puedes conectarte y pedir ayuda aunque no tengas cobertura. Sin duda, es un dispositivo muy indicado para todos aquellos que hacen montañismo y senderismo.

Como buen compañero también es para quien sale a correr: tiene métricas avanzadas, prestación de Carga de ejercicio (cada vez que terminas de hacer deporte, el reloj te pide que califiques el esfuerzo que has percibido) y el mejor GPS hasta ahora en un smartwatch de Apple.

Ha aumentado su autonomía: ahora podrás usarlo hasta 42 horas sin necesidad de ponerlo a cargar, en un uso normal, y ofrece la pantalla de cristal de zafiro OLED más grande y avanzada, con una iluminación ampliada desde todos los ángulos. Asimismo, la monitorización del sueño también ha mejorado, para que controles de manera más sencilla tu descanso.

Cuenta también con certificación WR100 para buceo hasta 40 metros, IP6X para mantenerlo alejado de las ralladuras, y una caja de titanio ultrarresistente. Sencillamente, un lujo de smartwatch Apple, lanzado este mismo año, y que ahora puedes conseguir, en su modelo de correa azul, por 50€ menos en MediaMarkt. Si siempre has querido un Apple Watch, ahora es una buena oportunidad para comprarlo o hacer el mejor regalo posible.