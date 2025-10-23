La tablet POCO de 12« con pantalla 2,5K cae un 45% y pone en apuros a modelos mucho más caros

POCO no solo fabrica móviles con buena relación calidad-precio: también tiene tablets que compiten de tú a tú con modelos mucho más caros. La POCO Pad (versión global) baja ahora a 166,92€ en AliExpress con el código FFES15, cuando en la tienda ... oficial de Xiaomi cuesta 299,99€. Con pantalla de 12,1 pulgadas 2,5K a 120Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 2 y batería de 10000mAh, es una de las tablets más completas de su rango.

Una pantalla pensada para ver, leer o trabajar

La POCO Pad destaca por su enorme pantalla LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K (2560x1600) y una frecuencia de actualización de 120Hz. La fluidez es evidente tanto al navegar como al ver series o jugar, y el panel ofrece buena reproducción de color y brillo suficiente para usarla cómodamente incluso con luz natural.

A eso se suma un sistema de cuatro altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos, que ofrece un sonido potente y equilibrado, algo poco común en este rango de precios. En conjunto, la experiencia multimedia está muy por encima de lo que uno esperaría por menos de 200€, especialmente si se compara con tablets de marcas más conocidas que rondan los 400€.

Rendimiento sólido y autonomía de largo recorrido

En su interior, la POCO Pad incorpora el Snapdragon 7s Gen 2, un chip octa-core fabricado en 4nm que destaca por su eficiencia energética y rendimiento equilibrado. Combinado con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, permite mover sin esfuerzo juegos, apps de productividad o contenido en streaming sin ralentizaciones.

La batería de 10000mAh ofrece más de 12 horas de uso mixto, y admite carga rápida de 33W, por lo que se puede recuperar más de la mitad en menos de una hora. Todo esto con el nuevo HyperOS de Xiaomi, que añade compatibilidad total con el ecosistema de la marca y permite una mejor gestión de la multitarea.

Otro punto importante: esta versión global incluye cargador europeo original, por lo que no requiere adaptadores ni configuraciones adicionales.

Por su tamaño, autonomía y potencia, la POCO Pad se perfila como una de las mejores tablets Android actuales por relación calidad-precio. Ideal para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de contenido multimedia sin gastar el doble.

Y si te interesa descubrir más dispositivos con grandes descuentos en tecnología y hogar, en la sección Favorito de ABC puedes encontrar cada semana las mejores ofertas verificadas y útiles de AliExpress, Amazon o PcComponentes.