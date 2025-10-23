Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La tablet POCO de 12« con pantalla 2,5K cae un 45% y pone en apuros a modelos mucho más caros

Gran pantalla, potencia Snapdragon y batería de 10000mAh en una tablet pensada para todo

Autonomía de 40km y plegable: la bici eléctrica homologada que baja un 51% y promete olvidar los atascos para siempre

La tablet POCO de 12« con pantalla 2,5K cae un 45% y pone en apuros a modelos mucho más caros
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

POCO no solo fabrica móviles con buena relación calidad-precio: también tiene tablets que compiten de tú a tú con modelos mucho más caros. La POCO Pad (versión global) baja ahora a 166,92€ en AliExpress con el código FFES15, cuando en la tienda ... oficial de Xiaomi cuesta 299,99€. Con pantalla de 12,1 pulgadas 2,5K a 120Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 2 y batería de 10000mAh, es una de las tablets más completas de su rango.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app