La pantalla para gamers más tentadora es de Xiaomi, no llega a 100 euros y aguanta sin calentarse horas de juegos
Con un monitor Xiaomi de 27'', los gamers tienen ahora una pantalla a precio de chollo que no se sobrecalienta, ideal para maratones de juegos
Cuando se trata de jugar, tener una pantalla que aguante bien el ritmo es clave, y el Xiaomi Gaming Monitor G27i es una opción sobresaliente a un precio increíble. Por solo 80,47€ si utilizas el código ESGS10, este monitor te ofrece ... una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para quienes buscan un rendimiento fluido y sin interrupciones durante sus sesiones de gaming. Si pensabas que una pantalla gaming de calidad te costaría una fortuna, este monitor Xiaomi es la prueba de que no siempre es necesario gastar tanto para obtener un gran producto.
Diseño y rendimiento para maratones de gaming
El panel Fast IPS de 27» ofrece colores vibrantes y una imagen clara, perfecta para disfrutar de tus juegos favoritos con una calidad impresionante. La alta tasa de refresco de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms hacen que este monitor sea perfecto para juegos rápidos, donde cada milisegundo cuenta. Olvídate de las imágenes borrosas o del retraso en las acciones: el G27i está diseñado para ofrecerte una experiencia de juego ultra fluida.
Si eres de los que pasan horas jugando, este monitor no solo te ofrece un rendimiento superior, sino que también está diseñado para ser duradero y mantener una temperatura óptima incluso en maratones de gaming, lo que lo convierte en una opción perfecta para sesiones largas sin sobrecalentamientos ni pérdida de rendimiento.
Durabilidad y fiabilidad sin sobrecalentamientos
A diferencia de muchos monitores baratos que tienden a sobrecalentarse durante largas sesiones de juego, el Xiaomi G27i está construido para mantenerse fresco, incluso cuando lo usas durante horas. Su diseño bien ventilado y sus características optimizadas aseguran un rendimiento continuo sin que te tengas que preocupar por posibles problemas de temperatura. Además, su diseño minimalista y elegante hace que no solo sea un buen compañero para tus sesiones de gaming, sino también un monitor que encajará perfectamente en cualquier entorno de trabajo o estudio.
Por 90,47€, este monitor Xiaomi ofrece características de gama alta sin el precio alto que suelen tener otros modelos gaming. Si eres gamer o trabajas con gráficos y necesitas una pantalla fiable, fluida y asequible, este G27i es una compra que no puedes dejar pasar.
En la sección Favorito de ABC seguimos rastreando las mejores ofertas en tecnología, hogar y motor para que puedas comparar sin perder tiempo y encontrar justo lo que necesitas, sin caer en productos innecesarios. Si buscas lo mejor en calidad y precio, nosotros te ayudamos a dar con esas oportunidades que realmente marcan la diferencia.
