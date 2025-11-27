Con este frío polar, una cinta de correr plegable 2 en 1 barata se está convirtiendo en el gimnasio más práctico del salón

El Black Friday de AliExpress vuelve a hacer magia: la FITFIU Fitness MC-70, una de las cintas plegables 2 en 1 más versátiles para casa, cae a 86,99€ con el código BFES15. A este precio es difícil encontrar algo tan compacto, silencioso ... y pensado para entrenar sin convertir tu salón en un trastero. Ideal si necesitas moverte más sin salir al frío o si quieres un equipo fiable para andar, trotar o hacer sesiones rápidas entre reuniones.

FITFIU Fitness MC-70 (Cinta de correr plegable 2 en 1) ANTES 150€ COMPRAR EN ALIEXPRESS POR 86,99€ (Código BFES15)

Un tamaño que no molesta y dos usos que realmente sirven

Lo que hace que esta cinta esté funcionando tan bien es que se adapta a la vida real, no a la de los catálogos perfectos. Con el manillar levantado puedes correr hasta 10 km/h, suficiente para cardio moderado. Cuando lo bajas, se convierte en modo walkpad para andar o trotar suave mientras ves la tele o respondes mensajes.

Esto permite que la uses tanto para entrenar como para «acumular pasos» sin pensar, algo que muchos agradecen en jornadas de teletrabajo o días de frío extremo.

Y otro punto clave: no suena como una obra en casa. Su motor brushless de 750W es sorprendentemente silencioso, ideal si vives en piso o entrenas temprano.

Entrenar sin distracciones (y con apps que motivan)

La MC-70 no es una cinta profesional, pero tiene lo necesario para que te mantengas constante: superficie estable de 38,5 x 95 cm, sistema de seguridad y una pequeña inclinación manual para darle un punto más de esfuerzo.

Lo mejor es su compatibilidad con Kinomap, Zwift y Fitime, que convierten tus sesiones en algo más entretenido que mirar la pared. Puedes seguir rutas virtuales, competir contigo mismo o hacer sesiones guiadas.

Además, incluye mando a distancia y soporte para móvil/tablet, que parece un detalle menor… hasta que lo usas y descubres lo cómodo que es cambiar la velocidad sin tocar la pantalla o seguir vídeos de entrenamiento directamente desde la cinta.

Una opción realista si tienes poco espacio

La razón por la que tanta gente la está comprando en este Black Friday es sencilla: cuando terminas de usarla, desaparece. Se pliega hacia arriba, se puede poner detrás de un mueble y las ruedas hacen que moverla no dé pereza.

Es el tipo de producto que encaja en estudios, pisos pequeños o casas donde cada metro importa. Y con un uso pensado para rutinas moderadas, cumple exactamente lo que promete: mantenerte activo sin complicarte la vida.

Como suele pasar en nuestras recomendaciones dentro de Favorito de ABC, no es la cinta más avanzada del mercado… pero sí una de las más duras de batir por lo que cuesta ahora mismo.