Así empieza el Black Friday anticipado de Amazon: calzoncillos FILA al 61% y precio de risa

Los básicos también se rebajan, y a veces son las ofertas más inteligentes del Black Friday. Estos calzoncillos FILA tipo bóxer (pack de 4) han bajado a 15,70€ en Amazon, un precio casi irreal si tenemos en cuenta que normalmente rondan los 40€. Para ... quien quiera renovar cajón sin gastar demasiado, es de lo mejor que ha salido esta semana.

Por qué este pack merece la pena incluso más que muchas «ofertas grandes»

A diferencia de otros packs baratos, aquí hablamos de una mezcla de 95% algodón y 5% elastano, lo que significa suavidad real, nada de tejidos rígidos ni sintéticos que dan calor. Es lo que más suelen agradecer los hombres con piel sensible: no irritan, no marcan y aguantan el trote del día a día.

El ajuste también está más trabajado de lo habitual en esta gama de precio. Mantienen la sujeción justa sin presionar y sin ese problema típico de los bóxers baratos que se acaban bajando o deformando tras tres lavados. La cintura elástica es resistente, no se clava y sigue firme con el uso.

Otro punto a favor es la malla ventilada, que mejora mucho la transpiración en días de calor o en personas que buscan un bóxer fresco para trabajar muchas horas de pie o moverse constantemente. Esa pequeña diferencia suele marcar si un bóxer se convierte en «favorito del cajón» o en uno que acabas evitando.

Y como regalo práctico también funciona estupendamente: Navidad, cumpleaños o un detalle con alguien que valora la buena ropa interior. Es el típico básico que siempre hace falta y que, a este precio, encaja de lleno en nuestra sección Favorito de ABC, donde solo entra lo que realmente merece el clic.