«Cómo tener vida sexual con cinco hijos: primero, cierra la puerta del dormitorio con un candado»

«Una de las mejores cosas que he hecho para mejorar el sexo entre mi marido y yo ha sido poner un candado en el interior de la puerta de nuestra habitación». Esta es la rotunda afirmación que hace la periodista y escritora británica Clover Stroud en su último libro « My Wild and Sleepless Nights » («Mis noches salvajes e insomnes») al hablar, de una manera abierta y cercana, sobre cómo las relaciones sexuales entre ella y su pareja se ven afectadas, constantemente, por la maravillosa familia que tienen y que conforman, además de ellos dos, sus cinco hijos. Una realidad con la que, sin duda, muchos se sentirán identificados.

La periodista, tal y como escribe en « The Guardian », recuerda en su libro el maravilloso momento que supuso el positivo del último test de embarazo que se hizo. «Tienes que estar bromeando, Clover», le decía su marido, Pete. «¡Qué pesadilla! ¡Una pesadilla increíble!», exclamó él. «Se acerca a mí, me encierra en sus brazos, el lugar más seguro del mundo que conozco, porque está tan ansioso por la vida que nunca tiene miedo. '¡Cinco! ¡Cinco niños! ¿Cómo va a ser eso?'», cuenta en su libro.

«Tener otro bebé será como dejar que un animal salvaje entre en nuestra vida», reconoce la autora, que reflexiona sobre la maternidad en su más amplio concepto .

Jimmy, Dolly, Dash, Evangeline y Lester son los «culpables» de que Clover y Pete, quien además pasa largas temporadas fuera de casa por su trabajo, no puedan tener una conversación normal en los días que sí están juntos.

«Cuando tengo espacio para pensar en Pete, lo extraño», escribe Clover en «My Wild and Sleepless Nights». « Extraño a las personas que éramos antes de convertirnos en cuidadores -continua- . El sexo es el lugar donde podemos encontrarnos de nuevo ».

La periodista asegura también que « el sexo es lo opuesto a la maternidad . Como madre, tengo que fingir ser la persona que realmente no soy: paciente, gentil, buena, moderada, rara vez ansiosa, nunca deprimida. Cuando tengo relaciones sexuales, puedo olvidar todo ese control y ser algo diferente, desvergonzada y lujuriosa, como un animal, pero también absolutamente humana ».

Clover Stroud analiza cómo una pareja con hijos, en numerosas ocasiones, se reduce a un par de cuidadores cuyas tareas en común quedan reducidas al cuidado de los pequeños . «El sexo necesariamente implica dejar a mis hijos fuera de mi mente y de mi espacio», reconoce, y por ello, asegura que «una de las mejores cosas que he hecho para mejorar el sexo que tenemos, es poner un candado dentro de nuestra habitación». Y continúa: «el sexo me permite convertirme en la mujer que no se preocupa por si todos tienen sus abrigos para la escuela o la tarea ya hecha».

La autora asegura que « los bebés son amor, pero también separación ». Y reflexiona de que Pete y ella corren «el peligro» de verse «solo como cuidadores».

Claves para una pareja

Así, Clover Stroud ofrece una serie de consejos a los padres y madres para que sepan cómo seguir teniendo relaciones íntimas :

1. Pasar momentos solos juntos : «Pete y yo pasamos mucho tiempo separados. A veces, pasarán semanas, incluso meses, cuando lo mejor que podamos hacer es coger el coche por la noche para ir al supermercado. Sin embargo, incluso un viaje en automóvil a las 10.20 p.m. puede ser suficiente para recordar que somos dos personas que se amaron antes de que llegaran los niños».

2. Me olvido de las redes sociales . «Paso mucho tiempo en Instagram, no solo porque soy adicta, sino porque es esencial para el trabajo. Pero hacemos un esfuerzo para guardar las pantallas durante nuestro tiempo juntos».

3. Olvídate de las quejas : «En una relación a largo plazo -escribe-, las pequeñas heridas se acumularán y se infectarán en algo tóxico. Incluso cuando peleamos, lo que sucede mucho, trato de mantener parte de mi mente abierta al hecho de que, en última instancia, queremos seguir casados».

4. Arregla la cerradura de vuestra habitación : «Me gustaría decir que esto es para que tenga todo el sexo que desee sin ser molestado, pero es igualmente importante poder terminar esas conversaciones sobre el trabajo o cualquier otro tema sin tener que ser interrumpidos».

5. « Tener relaciones sexuales tan a menudo como sea posible ».

