«El verano es para descansar, no se trata de tener a los niños ocupados todo el rato»

Miriam Prat, autora de 'Crear sin parar', asegura que la recurrente frase de muchos niños «¡mamá me aburro! No sé qué hacer» puede tener varias causas, «y no tiene por qué ser malo». Se confiesa partidaria de dar espacio al aburrimiento sin tener que ... intervenir enseguida en la llamada de los niños porque es justo en ese momento «cuando aparece la creatividad. En esos segundos en los que el niño piensa qué puede hacer para divertirse, se les puede ocurrir cualquier cosa».

El problema, en su opinión, es cuando el «me aburro» es por un exceso de estimulación dada por las pantallas. «Es difícil que encuentren una actividad que les pueda motivar más que el juego en una pantalla porque eso es lo más a nivel sensorial. El problema es que tengan mucho tiempo de pantallas y ese «subidón» frecuente, ya que eso hace que cuando el entorno sea más tranquilo, el cerebro lo interprete como aburrido». ¿Qué buscan más: diversión o compañía? Pues diría que las dos cosas, pero, en general, los niños suelen buscar compañía para divertirse. Les encanta jugar y lo hacen para divertirse, pero lo disfrutan más si es con alguien: sus padres, hermanos, amigos… La diversión sola puede durar un rato, pero cuando hay compañía, el juego se vuelve más creativo, dura más y es más emocionante. A la vez, la compañía les trae algo que los juguetes y las pantallas no podrán darles nunca: momentos de conexión y complicidad, y a la vez se crean recuerdos bonitos juntos.

Entonces, ¿resulta positivo que los padres le ofrezcan actividades o es mejor que se las busquen ellos para fomentar su creatividad? Ofrecer a los peques actividades es importante porque así les abren puertas a intereses diferentes y esas nuevas ideas hacen que aprendan nuevos conocimientos, sobre todo si son pequeñitos. Es por eso que decidí hacer el libro 'Crear sin Parar', para que los padres tuviesen un manual de actividades para todas las edades en casa y pudiesen plantearlas combinando lo guiado con lo libre; es decir, proponiendo un punto de partida, pero dejando libertad al niño para que lleve las actividades a su terreno y así pueda desarrollar al máximo su creatividad. ¿Cómo podemos hacerle frente a su aburrimiento de cara al verano? Para mí, el verano es para descansar. No se trata de tenerlos ocupados todo el rato, sino de combinar momentos en los que puedan elegir qué hacer con propuestas más puntuales que realmente les motiven. Al principio de las vacaciones podemos recoger en forma de pequeño mural todas las ideas de las cosas que quieren hacer: paseos por la playa, manualidades, recetas… y cuando tengan momentos de aburrimiento, y no sepan qué hacer, pueden recurrir a ello. ¿Están los padres demasiado cansados como para jugar con sus hijos? Muchas veces llegamos al final del día agotados, con mil cosas en la cabeza, deseando tener un rato de tranquilidad y con ganas solo de descansar. Pero es importante sacar ratitos para estar con ellos. Realmente no hace falta jugar durante horas. Es suficiente con sentarnos unos minutos a su lado, proponer una idea chula y estar ahí… y dejar que vuele su imaginación. ¿Qué aporta jugar juntos? Pasar momentos juntos jugando o haciendo cualquier actividad no es pasar el rato sin más. Les da seguridad, se refuerza su autoestima… y un montón de aprendizajes que van mucho más allá del juego en sí, y a la vez crean recuerdos que se quedan grabados para siempre. ¿Y crear a través de manualidades? Las manualidades les permiten crear con sus manitas, imaginar, probar, equivocarse… y ver que de sus propias ideas pueden salir cosas maravillosas. Además, hay muchos aprendizajes que van unidos a las manualidades, les ayudan a expresarse, concentrarse y a la vez se potencia la creatividad mientras disfrutan. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué mensajes darías a los progenitores que no suelen jugar con sus hijos? No es necesario estar todo el día jugando, pero sí crear esos instantes que, aunque hoy parezcan simples, el día de mañana serán recuerdos que llevarán siempre en su memoria. ¿Qué opinas del uso de pantallas en los niños? Las pantallas forman parte del mundo actual, y es lógico que estén presentes en nuestro día a día. El problema no es que las usen, sino cómo y para qué, y sobre todo cuánto, ya que muchos niños están demasiado tiempo frente a ellas. La clave está en darles el espacio y tiempo justo. Creo que se puede hacer un buen uso, pero siempre con moderación, y lo más importante es que existan muchas horas de juego real, movimiento, manualidades, recetas, naturaleza, conversaciones, libros y momentos en familia. Porque, al final, eso es lo que más necesitan. ¿De qué manera recomiendas pasar un verano padres e hijos juntos en relación al tiempo de ocio? La clave para disfrutar el verano en familia no está en tener grandes planes todos los días, sino en encontrar un equilibrio que combine momentos compartidos con espacios en que cada uno disfrute libremente. Para mí, lo mejor es crear ratos de conexión real: sencillos, pero significativos. El mejor verano es una oportunidad para parar, conectar y disfrutar del tiempo. Y, repito, no hace falta llenarlo de actividades porque el verano más bonito es el que deja buenos recuerdos compartidos, y muchas veces estos nacen de lo más simple: una conversación, una manualidad, una merienda juntos o una tarde sin prisas.

¿Por qué decidiste escribir 'Crear sin parar'? Crear sin parar es un libro para convertirse en el manual definitivo de las actividades, un libro con más de 100 manualidades, recetas y tips para toda la familia. Decidí dividirlo por estaciones, con tiempos estimados y materiales que siempre hay por casa y cuenta con instrucciones para que grandes y pequeños lo pasen en grande creando juntos..., lejos de las pantallas.

