Estudiar IA a los 91 años: «El problema de aprender una tecnología no es la edad, es la curiosidad»

Ramón tiene 91 años, vive en Mallorca y lleva unos meses estudiando inteligencia artificial (IA). Es doctor en Ingeniería Industrial, le encanta el teatro, y ha vivido algunos de los mayores cambios tecnológicos del último siglo. Ahora se ha matriculado en un máster online ... de IA de la escuela Founderz porque sigue teniendo lo más importante: una curiosidad innata.

Atiende la entrevista por teléfono y muestra su agradecimiento y su humor al periódico por querer hablar con un hombre «prehistórico», que no cree que tenga nada de particular. «Hay gente que estudia que tiene noventa años y gente con cuarenta que no. Depende del temperamento, de las ganas por saber, que en mi caso son muy acentuadas, y me hacen preocuparme e interesarme por cualquier cosa». De hecho, insiste, «hay personas que no tienen interés nunca, y otras que lo mantienen siempre. Somos una raza bastante variada».

Esa actitud hace que este 'estudiante' no se sienta realmente como tal. «La inteligencia artificial puede parecer un reto complejo, pero también una puerta a nuevas formas de pensar. Creo que siempre he ejercido una actividad intelectual que me ha hecho aprender cosas distintas. Ahora es este caso es un curso de iniciación de inteligencia artificial, pero antes lo fue de egiptología, música clásica, y un largo etcétera que hacen que a estas alturas aprender no sea una sensación nueva. No cabe duda de que hacer un esfuerzo intelectual es como hacer ejercicio físico. Si una persona a los 90 años no se mueve tiene el cuerpo paralizado, y si no mueve el cerebro, también».

A Ramón, lo que más le fascina de la IA es «la velocidad de propagación o de interés que ha desarrollado en tan poquísimo tiempo. Leí una encuesta que decía que el 70 por ciento de jefes de empresa estaban planeando utilizar la iA y el problema era que solo un 30 por ciento de los empleados tenían algún conocimiento de la misma. La formación va a ser indispensable para todas las profesiones no solo informáticos», reflexiona.

Quizás sus estudios de ingeniería le confieren más familiaridad técnica con todo lo que rodea a esta nueva herramienta, «porque en la carrera había bastantes matemáticas, física, que te obligaban a un razonamiento y a una utilización del cerebro de manera racional, pero todo el mundo debería entenderla y usarla, incluso domésticamente. Habría que convencer a la gente para que lo haga porque así tendrá menos riesgos de ser desplazado».

La IA, predice este mallorquín, «será como la mecanografía, todo el mundo acabará usándola, aunque hoy parezca cosa de unos pocos». Y lo dice alguien que aprendió Fortran hace décadas y que considera que esta nueva ola tecnológica puede ser tan transformadora como la llegada de internet o del teléfono móvil».

Así pues deberían, a su juicio, «quitarse la preocupación, por otro lado legítima, de que la IA va a quitar trabajos. Lo que va a hacer -puntualiza- es modificar la estructura de muchos oficios. Incluso algunos suprimirlos, pero también va a crear nuevos y con ello va a hacer avanzar la práctica totalidad de países». De hecho en este sentido, no no está de acuerdo con lo vaticinado recientemente por Richard Brandson, creador de Virgin, con quien coincidió durante su etapa laboral en varios consejos de administración, que ha afirmado que la IA iba a concentrar el dinero en manos de unos pocos. Lo dice alguien que ha programado una app para identificar capitales y que, además de reflexionar sobre el sentido de aprender a cualquier edad, lo hace sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y la importancia de las ahora llamadas «soft skills»: «No son tan soft. Saber decir la verdad o liderar con ética es mucho más difícil que aprender a usar un programa».

Estudiar y comprender la IA, concluye Ramón, «es imprescindible para las nuevas generaciones y lo que hará será facilitar el trabajo de mucha gente y permitirles ganar más tiempo para desarrollar y crear nuevas estrategias. pensar…».