Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Última hora
El Congreso aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el aniversario de los atentados de Hamás

El vestido escultórico de Jennifer Lopez para volver a posar junto a Ben Affleck en un photocall

Diez meses después de firmar su divorcio, ambos se han reencontrado públicamente en el estreno de 'Kiss of the Spider Woman', protagonizada por la actriz y producida por él

Jennifer Lopez presume de curvas a los 55 años

Jennifer López con vestido de Harris Reed
Jennifer López con vestido de Harris Reed Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jennifer Lopez y Ben Affleck posaban juntos este lunes, por primera vez tras la firma de su divorcio hace ahora diez meses, y la aparición conjunta no ha pasado desapercibida. Ambos comparten proyecto en la película 'Kiss of the Spider Woman' (El ... beso de la mujer araña) , ella como actriz y él como productor, y por tanto parte del trabajo de presentación y promoción implica que viajen e incluso posen juntos para dar a conocer el film.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app