El vestido escultórico de Jennifer Lopez para volver a posar junto a Ben Affleck en un photocall

Jennifer Lopez y Ben Affleck posaban juntos este lunes, por primera vez tras la firma de su divorcio hace ahora diez meses, y la aparición conjunta no ha pasado desapercibida. Ambos comparten proyecto en la película 'Kiss of the Spider Woman' (El ... beso de la mujer araña) , ella como actriz y él como productor, y por tanto parte del trabajo de presentación y promoción implica que viajen e incluso posen juntos para dar a conocer el film.

JLO y Ben Affleck Gtres

Enfundada en un vestido de gasa semitransparente con estampado floral con una estructura arquitectónica en forma de araña -haciendo así un homenaje a su papel en el musical-, JLo no dudó en coger el micrófono y elogiar a su exmarido, dándole las gracias por su implicación en proyecto: «Esta película no habría sido posible sin él», aseguró. Por su parte, Affleck tampoco escatimó en piropos hacia la cantante y actriz, asegurando que este papel en 'El beso de la mujer araña' es «el papel para el que nació».

Un vestido con intención

El estilismo de Jennifer Lopez fue otro de los llamativos detalles del posado. Se trata de una pieza de la colección primavera-verano 2026 de Harris Reed, un diseño que incorpora sobre un vestido en color topo y con flores marrones estampadas, una estructura escultural que recuerda a una araña.

La pareja posó junta durante el estreno de la película en la que ambos han trabajado como actriz y productor Gtress

Son varias las especulaciones que han surgido a raíz del estilismo escogido para la ocasión y obra del estilista de la actriz y cantante, Rob Zangard. Desde el claro guiño a la araña a la que hace mención el título de la película, hasta que el escultural armazón acapara toda la atención para disuadir así la mediática aparición conjunta; incluso que la estructura sirve incluso para distanciar sus rostros en el posado. Sea cual sea la intención, lo que dejan claro las imágenes es que la pareja mantiene una relación cordial al menos ante los focos, donde no tuvieron ningún reparo en posar juntos con ciertos guiños de complicidad.

Jennifer y Ben se casaron en julio de 2022 en una íntima ceremonia en Las Vegas, y un mes después celebraron una segunda boda en Georgia, rodeados de familiares y amigos. En 2024 anunciaron su separación, alegando diferencias irreconciliables.