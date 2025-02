Verano olímpico en clave chic, según Nicole Kidman, Céline Dion, Lady Gaga y Jennifer Aniston

Tan duro seguir al pie del cañón o afrontar el primer día de oficina, como ver a los compañeros que regresan, atrapados en un traje de aire playero, melancólico y absurdo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, es la que mejor ejemplifica este estilo que se aleja del casual como Dios manda. La socialista viste de forma tan poco apropiada y vulgar en la recepción de los Reyes en Marivent (Mallorca) que he preferido no incluir la foto para no herir sensibilidades.

Para que no ocurra ninguna desgracia estilística y vistamos bien los días centrales del verano, hay dónde inspirarse sin necesidad de ir a trabajar disfrazados con un caftán, chanclas, bermudas u otras prendas y accesorios sacados a la fuerza de contexto. Nicole Kidman y su hija Sunday Rose acudieron a una fiesta de la firma Omega, celebrada en París, con motivo de las Olimpiadas, pero pasaron olímpicamente del look chandalero. La actriz, vestida de Valentino, entona con las prendas escogidas la uve de victoria. Su retoño adolescente hace lo propio con un par de piezas de traje clásico a las que añade un toque chic infalible en los pies, gracias a unas sandalias metalizadas.

Nicole Kidman y su hija Sunday Rose posan en el photocall de la fiesta de Omega. Celine Dion se da un baño de masas antes de su actuación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París GTRES

Céline Dion es toda una estrella clásica y viste como tal, con ese 'Je ne sais quoi' tan parisino gracias al look de Dior. Llegados a este punto cabe señalar que el algodón es el material natural estrella para el uniforme de trabajo en verano y el blanco y negro total, los colores que no fallan.

Nota de estilo Sandalias de tacón medio de Bimani A las prendas clásicas como un traje de lino con pantalón y chaleco le sientan muy bien las sandalias de tacón medio, como el modelo 'Mónica Petite' con tiras doradas, creadas por Bimani.

Tampoco se equivoca Lady Gaga, que también se pasea por París porque es otra de las divas que cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Brilló en la gala y fuera del show también gracias a looks como este de americana marinera y vaqueros, un tándem firmado por Celine al que hay que añadir el bolso y las gafas de sol. El body que se vislumbra bajo la chaqueta bien podría ser un traje de baño y así la melancolía del mar y la piscina se llevaría por dentro.

Lady Gaga, Jennifer Aniston y Katy Perry nos dan ideas para el uniforme de trabajo en verano GTRES

Jennifer Aniston, que rueda en Nueva York una nueva temporada de la genial serie 'The Morning Show' (Apple +), es otra de las grandes damas del chic veraniego. El bolso de Bottega Veneta y las sandalias de plataforma de Gucci son dos accesorios clave para elevar el conjunto y que no sea tan sumamente minimal. En la otra orilla del estilo, Katy Perry, excesivamente gótica con su vestido camiseta de Balenciaga y sus gafas supersónicas, nos enseña el lado oscuro del uniforme de trabajo en julio y agosto.

