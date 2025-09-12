Teresa Helbig vuelve a llevar su moda a la Semana de la Moda de Nueva York

Henry Cyril Paget, 5º Marqués de Anglesey, un dandy excéntrico que rompió con las convenciones de su tiempo, y cuya vida fue un manifiesto de libertad sin disculpas ha servido de inspiración para la nueva colección de costura que Teresa Helbig presenta estos días en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

Galardonada en los últimos Premios de la Academia de la Moda a la Mejor colección por '1832 Sur Mer FW 24/25', -una propuesta que presentó en París-; no es la primera vez que Helbig lleva su moda a la ciudad de los rascacielos y es que parece que le ha cogido el gusto a eso de cruzar el charco. Tras haber realizado presentaciones de marca durante varios años en Los Ángeles, la firma daba el paso en 2023 realizando una exclusiva pop up en la ciudad que resultó un éxitos y que «cumplió y superó cualquier expectativa», tal y como contaba la propia Helbig. «New York es una ciudad tremendamente acogedora, nos abraza muy fuerte cada vez que venimos«, cuenta la diseñadora a ABC Estilo. En septiembre de 2024 llevó su ballet más personal con 'We Ballet' y ahora toca el turno de 'Anglesey', «una oda a las voces que jamás fueron calladas, a las miradas genuinas desde el origen, a la genialidad no domesticada, a quienes no pidieron permiso para ser. A los que siguieron creyendo en la libertad como una forma de resistencia silenciosa», tal y como explican desde la marca.

Algunas de las prendas de la nueva colección 'Anglesey' Andrés Bustamante

En esta colección, el universo Helbig se vuelve bucólico y romántico, pero también radicalmente libre. Los tejidos de la colección: blondas sutiles, cintas de moiré, gasas de seda, plumas, charol, cristales bordados y texturas contrastadas componen un imaginario tan onírico como sofisticado, donde cada pieza es un acto de expresión personal.

La instalación de la diseñadora española en Nueva York Teresa Helbig

La presentación de 'Anglesey' se realizará en un entorno escenográfico inspirado en el teatro que el propio Marqués creó a partir de una antigua capilla. Para dar forma a este universo, se ha concebido un atrezzo íntegramente construido en cartón, con figuras que remiten a castillos y elementos escénicos, reforzando el carácter artesanal, libre y simbólico de la propuesta. «Una colección que celebra la diferencia, la libertad y la belleza indómita« y que se presentará durante la Semana de la Moda de Nueva York, los días 11, 12 y 13 de septiembre en 42 Grand Street, NYC, donde la colección podrá descubrirse en un formato íntimo y sensorial.

Posteriormente, el día 16 de septiembre, llegará a España para exponerse en el showroom que la marca tiene en Madrid (C/ Jorge Juan 13), como parte de la programación oficial de Madrid es Moda.

