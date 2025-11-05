Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

La Reina Letizia deslumbra con vestido azul cobalto, una histórica tiara y el pelo rizado en la cena en honor al sultán de Omán

El Palacio Real de Madrid ha acogido la cena de gala, en la que la Reina ha acaparado todas las miradas

El vestido de transparencias de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2025

Doña Letizia en el Palacio Real de Madrid.
Doña Letizia en el Palacio Real de Madrid. GTRES
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de dos años y medio, los Reyes han vuelto a abrir el Palacio Real de Madrid para ofrecer una cena de gala, en honor del sultán de Omán, de viaje de Estado en nuestro país. La expectación por ver a la ... Reina Letizia vestida de gala era máxima y, como es habitual, las ha superado con un estilismo impecable. La esposa de Felipe VI ha rescatado un diseño 'made in Spain' elegante y soberbio y ha completado el look con una tiara de diamantes y perlas que perteneció a la Reina María Cristina. También lució la condecoración de la Orden de Omán, que ha recibido del invitado, y pendientes de diamantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app