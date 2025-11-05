La Reina Letizia deslumbra con vestido azul cobalto, una histórica tiara y el pelo rizado en la cena en honor al sultán de Omán

Después de dos años y medio, los Reyes han vuelto a abrir el Palacio Real de Madrid para ofrecer una cena de gala, en honor del sultán de Omán, de viaje de Estado en nuestro país. La expectación por ver a la ... Reina Letizia vestida de gala era máxima y, como es habitual, las ha superado con un estilismo impecable. La esposa de Felipe VI ha rescatado un diseño 'made in Spain' elegante y soberbio y ha completado el look con una tiara de diamantes y perlas que perteneció a la Reina María Cristina. También lució la condecoración de la Orden de Omán, que ha recibido del invitado, y pendientes de diamantes.

La Reina Letizia ha recuperado el diseño de The 2nd Skin confeccionado en seda azul cobalto que estrenó en Ámsterdam durante el viaje oficial de 2024. Se trata de un vestido con cuello caja, manga japonesa rematada con detalle de lazos. Con el cuerpo ajustado, presenta cinturón del mismo tejido y falda con gran volumen.

El look de la Reina en la cena de gala. GTRES

En las cenas de gala, es habitual que las reinas lleven una tiara, y Doña Letizia ha elegido la que se conoce como 'la rusa'. Es una tiara realizada con platino, diamantes y perlas que se la regalaron a la Reina María Cristina por el nacimiento del que sería el Rey Alfonso XIII (a principios del siglo XX). Posteriormente, el propio Alfonso XIII se la regaló a María de las Mercedes, con motivo de su boda con Don Juan de Borbón. La tiara ha sido lucida por la Reina Sofía, y también por otros familiares del Rey Juan Carlos I, como su hermana, la Infanta Pilar, o su sobrina Simoneta Gómez-Acebo. La propia Reina Letizia la ha llevado en diversas ocasiones.

Detalles de la cena de gala Los Reyes y el Sultán de Omán en la cena de gala celebrada en el Palacio Real de Madrid. EP/GTRES

Si bien es habitual lucir la tiara con el cabello recogido, Doña Letizia ha optado por dejarlo suelto, pero en lugar de liso, lo ha rizado con ondas pequeñas muy marcadas. Hace años que no se veía a la Reina con el pelo así.

La Reina con la tiara conocida como 'la rusa' y los pendientes de la Reina Victoria Eugenia. GTRES

Completó el estilismo con unos pendientes que pertenecieron a la Reina Victoria Eugenia y que forman parte de lo que se conoce como el 'lote de pasar'. Además, lució la condecoración de la Orden de Omán, establecida por el Sultán Qaboos en 1970 y que el invitado le entregó en el intercambio de regalías.

Doña Letizia lució un maquillaje sencillo pero acorde a la cita, decantándose por el tono melocotón, en ojos, mejillas y labios, consiguiendo así un buen complemento para el azul cobalto del vestido. En la mirada, además de las sombras, usó lápiz negro y máscara de pestañas. En los labios, optó por un tono con acabado brillante y jugoso.

Los Reyes Felipe VI y Letizia. GTRES

Por su parte, el Rey Felipe VI lució impecable vestido de gala, con el Toisón de Oro y la Orden de Omán.