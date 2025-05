¡Puntos, puntos y más puntos! Los lunares de Sofía Palazuelo frente a los suspensivos de Cayetana y Kate Middleton

¿Están aburridos de tanto blanco y negro? ¿Les hastía sobremanera las formas minimales de las prendas? ¿Bostezan al ponerse una americana oversize? Para los que contesten afirmativamente a estas preguntas, les recomiendo que acudan al estampado de lunares como antídoto a la ... planicie estilística en la que vivimos.

Los dibujos de puntos son siempre elegantes, socorridos y muy españoles. Sofía Palazuelo los viste en la Feria de Abril. Imposible elegir mejor ocasión. Pero además de acertar con el momento, la duquesa de Huéscar escoge el mejor diseño, ya que luce un sencillo vestido con 'cositas' a tener en cuenta: volantes en las mangas, una mezcla de colores diferentes al soporífero blanco y negro, sobrefalda asimétrica, juego de transparencias y un tamaño de círculos potentes sin que parezcan circenses. Hay que darle la enhorabuena por partida doble: por su embarazo y porque siempre gana la partida estilística sin acudir a estridencias. Estarán conmigo que este último punto a favor es muy difícil de conseguir y, sin embargo, en ella es habitual. También es usual que no pose para la foto y si lo hace, que sea con su marido.

Los Duques de Huéscar en la Feria de Abril de Sevilla y Kate Middleton en la Abadía de Westminster para celebrar el Día de la Victoria Gtres

Mantenerse en un punto medio, atendiendo a la actualidad de moda y contemplando la tradición, tiene que ser agotador y dificultoso. Kate Middleton, por ejemplo, se ha quedado corta con el modelo que luce en el aniversario del Día de la Victoria (el fin de la II Guerra Mundial). Digo que es algo soso porque los lunares son demasiado pequeños, el tamaño hubiera añadido algo de dramatismo, necesario en este caso, y los fruncidos se muestran abundantes. Lo comparan en la prensa de moda con otros diseños de Lady Di y ahí es donde yo veo la diferencia, ya que los de la actual Princesa de Gales son miniatura, 'clasicones' y cursis.

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Talía 2025 y Agatha Ruiz de la Prada muestra en su tienda de Madrid la nueva colección de alpargatas Gtres

La medida de los topos de Agatha Ruiz de la Prada es más rotunda y de colores, en una disposición ordenada. El look no tiene nada que ver, porque es más sport y le sirve de armadura para presentar su nueva colección de alpargatas, que son divertidas y muy cómodas. Tampoco tiene nada que ver con el modelo que viste Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Talía 2025, quien no sé si por el flequillo o el peinado se parece muchísimo a Eva Amaral en esta imagen. Vuelvo a los puntos de tela que viste la actriz, periodista y presentadora. Los vemos en un diseño muy elegante firmado por Carolina Herrera, pero que se queda atrás, por invernal y clásico, como de princesita de invierno que vive en el lado oscuro.

Outfit de lunares con pantalón firmados por Valentino (Alessandro Michele) y Carolina Herrera (Wes Gordon) de primavera-verano 2025 Gtres

Hay que buscar formas menos obvias y más insolentes para agitar el ambiente. Para outfits desahogados, acordes a los tiempos, los looks de la pasarela de Carolina Herrera y Valentino de primavera-verano 2025 que muestran una forma de vestir lunares más rompedora y refrescante que la tradicional de vestido y falda. Es verdad que los puntos no son el estampado estrella de esta temporada, pero ahí están siempre para salir al rescate en una época de transición entre estaciones. Vamos, un punto seguido.