Moda solidaria para contribuir y concienciar sobre el cáncer de mama

Según la AECC, en 2024 se diagnosticaron 36.395 casos de cáncer de mama en España, lo que supone el 29% de los cánceres en mujeres. El de mama es el tumor más diagnosticado en nuestro país y en el mundo, afectando a una ... de cada 8 mujeres. Igualmente, los datos confirman que la tasa de supervivencia puede superar el 99% si el cáncer está limitado a la mama. Todo gracias a la investigación y los tratamientos a los que contribuyen muchas empresas con acciones concretas o donaciones que se multiplican durante el mes de octubre, puesto que el próximo domingo 19 se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Las industrias de la belleza y la moda lanzan durante este mes una serie de ediciones limitadas con las que los consumidores pueden contribuir y aportar su grano de arena en la investigación de la enfermedad. Repasamos algunas de las marcas de moda en la que estos días pueden comprarse prendas y accesorios, siendo el rosa el color por excelencia.

El jersey de Simorra

El jersey Joane de Simorra (128€)

La firma barcelonesa presenta un producto icónico que combina estilo y compromiso, donando todos los beneficios de su venta a la investigación del cáncer de mama. Se trata de un jersey que han bautizado como 'Joane', una prenda versátil de la colección Raíces, que incluye un elegante lazo y se puede llevar de múltiples maneras, adaptándose a cada estilo y ocasión. Con un precio de 128 euros, Simorra donará el 100% de los beneficios obtenidos de su venta, que tendrá lugar entre el 13 y el 26 de octubre, a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La cápsula de Ritavon

Prendas de la colección solidaria 'Pink Rita' de Ritavon

Con motivo de esta señalada fecha, la firma española ha lanzado una colección cápsula para ayudar a los proyectos de investigación que impulsa la Fundación Contigo contra el cáncer de mama y el cáncer ginecológico. Se trata de 'Pink Rita', una selección de cuatro prendas: una sudadera (59,90 euros), una rebeca de punto (94,90 euros) y un 'total look' compuesto por una chaqueta (79,90 euros) y pantalón (79,90 euros), todos en tonos rosa, símbolo universal de la lucha contra la enfermedad.

El lanzamiento de la cápsula se realizará en su tienda online los días 17, 18 y 19 de octubre, como antesala y conmemoración de una fecha que visibiliza la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación científica para salvar vidas. «Sabemos que los fondos recaudados en el lanzamiento de la colección cápsula ayudarán directamente a avanzar en tratamientos que mejoran la vida de muchas mujeres que hoy están librando una batalla contra el cáncer», explica Andrea Retuerto, cofundadora de Ritavon.

La nueva campaña de Women´secret

Women'secret y Dexeus Mujer llevamos más de 12 años trabajando juntas para intentar normalizar la vida de las mujeres que padecen cáncer, acompañándolas e intentando favorecer su bienestar diseñando sujetadores que las ayudan. Este 2025, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. la marca de moda da visibilidad a una campaña en la que retrata a las enfermas de cáncer como mujeres reales, dando voz a sus historias. «Cuidar más las palabras nos cuida más a todas» pretende ser un ejemplo de cómo apoyar a las pacientes oncológicas sin presionarlas a sentirse guerreras.

El 'Pink Pony' de Ralph Lauren

Prendas de la colección 'Pink Pony' de Ralph Lauren

Durante más de 30 años, Ralph Lauren ha estado comprometido con la sensibilización y la lucha contra el cáncer. Hoy, 'Pink Pony', la iniciativa global de la compañía en esta causa, apoya programas de investigación, pruebas de detección, diagnóstico temprano, tratamiento, educación y acompañamiento de pacientes. La campaña renovada de 'Pink Pony' y su colección titulada 'Live Well. Be Well' busca inspirar a los consumidores a ser proactivos con su salud —incluyendo la prevención del cáncer— y pone el foco en las historias de supervivientes.

En esta ocasión, lanzan al mercado una colección deportiva que incluye ropa y accesorios para hombre, mujer y niños. La compañía donará el 100 % del precio de venta de cada gorra Pink Pony Twill Ball y sudadera con gorra de punto Pink Pony, así como al menos el 25% del precio de venta de todos los demás productos de la colección Pink Pony a una red internacional de organizaciones benéficas contra el cáncer.

La pulsera de Luxenter

Pulsera Luxenter (29,90€)

La firma joyera Luxenter también ha querido contribuir a la causa, en esta ocasión con el lanzamiento de una nueva pulsera solidaria elaborada con pequeñas piedras rosas y un lazo central bañado en oro, con la que busca unir moda y compromiso social. Por cada unidad vendida, la marca donará el 10 % del precio de la pulsera a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, con el objetivo de apoyar la financiación de proyectos de investigación del cáncer de mama. La pulsera se presenta con un cierre ajustable, adaptándose a diferentes tamaños de muñeca, y combina estética, emoción y funcionalidad en una joya con causa y su precio de venta es de 29,90 euros.

Sujetadores protésicos y con bolsillo en Primark

Fotos de la campaña de Primark

Por quinto año consecutivo, en Primark lanzan una colección compuesta de 49 prendas entre las que se incluyen sujetadores posoperatorios, sujetadores protésicos y con bolsillo. «Con esta campaña, queremos ayudar a sensibilizar sobre la importancia vital de la autoexploración y el apoyo que necesitan las mujeres durante todas las fases de la enfermedad», explican desde la marca. Una colección solidaria de edición limitada que incluye también sudaderas con capucha, camisetas, ropa de dormir y ropa interior. Hay precios desde los 5 euros y la colección está disponible en todos los mercados desde el 1 de octubre.

Al hilo de esta campaña, la compañía anunciaba además que durante este mes donará un millón de libras esterlinas a entidades benéficas asociadas de Europa, recibiendo España un total de 200.000 euros, que ayudan a financiar investigaciones esenciales, así como a concienciar y proporcionar servicios de asistencia a personas afectadas por el cáncer.

Las gafas de Yalea para concienciar

Gafas de Yalea (155€)

Yalea, la marca propia del Grupo De Rigo, comprometida desde siempre con el apoyo a las mujeres, se une a 'Know Your Lemons', la fundación sin fines de lucro creada en 2014 por la Dra. Corrine Ellsworth-Beaumont tras experimentar una pérdida personal debido al cáncer de mama. Yalea ha decidido apoyar la detección temprana del cáncer de mama mediante una donación destinada a financiar la app de screening gratuita de la fundación Know Your Lemons. El proyecto cuenta con dos nuevos modelos de gafas dedicados: unas gafas de sol de frontal cuadrado y unas gafas ópticas cat-eye, ambas con elegantes detalles en tonos rosa y con un precio de venta de 155 euros.