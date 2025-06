Letizia, la reina minimal, frente a Dakota Johnson y Sarah Jessica Parker que tiran de maxi collares y zapatos con gancho

A la Reina Letizia le gustan mucho los nuevos pantalones de Sybilla, porque en menos de un mes se los ha puesto ya dos veces. Aunque nuestra Majestad repite con mucho arte, me ha chocado que lo haga tan seguido. Por eso, el otro día y con la excusa de ver la nueva colección de la diseñadora más genial del actual 'made in Spain', titulada 'Colorterapia', me fui hasta su tienda de Noviciado (Madrid) para probarme uno de sus diseños. La experiencia del fitting resultó tan reconfortante como maravillosa y así descubrí que cuando te pones un Sybilla no te lo quieres quitar ni para ir a la compra, ni para asistir a una boda. La sensación de libertad de movimiento y de oscilación del tejido es máxima y merece la pena experimentarla.

La Reina estrenó los pantalones el 25 de abril y lo hizo con un top blanco. El conjunto resultó, como suele pasar con los looks de Letizia, impecable y depurado. Ahora que lo ha combinado con un top de cuero negro, el segundo outfit se muestra más cañero, igual de pulido que el anterior, pero con un aire más canalla.

La Reina Letizia, sencillamente sofisticada, frente a la ministra Pilar Alegría, cursi y desactualizada Gtres

Leonardo da Vinci decía que «la simplicidad es la máxima sofisticación», una frase que también repetía con frecuencia Calvin Klein en los 90 al hilo de lo que se podría llamar limpieza de estilo. Pues bien, Letizia ha conseguido una depuración máxima con estos looks sin resultar ni sosa ni poco engalanada.

En la orilla contraria a la fluidez de tejidos y al mejor minimalismo, por obra y gracia de Sybilla, encontramos a Sofia Carson, que ha perdido el acento por el camino, con un Stephane Rolland de primavera-verano 2025. El diseño parece una densa cortina cubierta de hollín, sujeta por un collar-cuello y un cinturón joya. Hay que reconocer que a esta actriz y bailarina pocas cosas le quedan mal, por eso dejo aquí la foto con el look de pasarela, para que ustedes juzguen.

Me gusta la solución del collar cuello que han adoptado algunas famosas para dar luz al minimalismo opaco. La mejor es, como siempre, Dakota Johnson, con su modelo de Ferragamo. El vestido, que muchas expertas en moda han calificado de sobrio y sensual, va acompañado por unos zapatos con tacón en forma de coma y un pedazo de collar de la firma italiana Roberto Coin.

Dakota Johnsson con un vestido de Ferragamo y collar de Roberto Coin, mientras que Sarah Jessica Parker viste un Jenny Packham en el estreno de la tercera temporada de la serie 'Just Like That..' en París Gtres

Sarah Jessika Parker también ilumina su vestido negro y de encaje con un collar incorporado al diseño que firma Jenny Packham. Los zapatos de color neón también son un punto de luz para la oscuridad un poco gótica e infantil del diseño.

El menos es más es tendencia este verano, pero hay que acudir a ciertos elementos para iluminar la silueta y que no sea soporífera. Ya ven que mientras las demás tiran de collares brillantes y zapatitos de color o con forma de coma, a la Reina Letizia no le hace falta ninguno de estos accesorios nombrados para aparecer sencilla y sofisticada.