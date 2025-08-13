Isabella Rossellini, con 73 años, y la ex tenista Venus Williams, protagonistas del calendario Pirelli 2026

Isabella Rosellini en una de las sesiones de fotos

El icónico calendario Pirelli calienta motores y ya se han revelado los primeros detalle de su edición de 2026, que saldrá en el último semestre de este año. Esta 52ª edición lleva el sello del fotógrafo y cineasta noruego Sølve Sundbø, el cual ha querido dar el protagonismo completo al género femenino. El elenco está formado por once mujeres de distintas disciplinas artísticas y deportivas, que han participado en sesiones fotográficas realizadas entre Londres y Nueva York.

Sundbø ha explicado que su concepto con estas fotografías busca «capturar emociones, instintos y estados de ánimo importantes en la vida humana». Según el artista, se trata de una obra llena de misterio, imaginación y deseos de emancipación.

Un elenco estelar y 100% femenino

Irina Shayk (arriba), Eva Herzigová (medio) y Susie Cave (abajo) son algunas de las participantes en esta 52ª edición PIRELLI

Entre las protagonistas del calendario Pirelli 2026 se encuentran grandes figuras de la pasarela como la modelo checa Eva Herzigová o la rusa Irina Shayk; también referentes del cine y de la televisión como Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Luisa Ranieri, Adria Arjona e Isabella Rossellini. Junto a ellas, también participan la diseñadora y empresaria Susie Cave, la cantante y compositora FKA Twigs y la ex número uno del tenis mundial, Venus Williams.

En definitiva, un grupo muy dispar de mujeres que tienen en común el talento y el éxito en sus respectivas disciplinas. Solo Irina Shayk, con 39 y la cantante FKA Twigs, con 37, bajan de los 40 años. Isabella Rossellini es la veterana con 78 años.

Tilda Swinton (arriba), Venus Williams (medio) y Gwendoline Christie (abajo) en las sesiones de fotos para el calendario Pirelli 2026 PIRELLI

La sesiones de fotos se iniciaron en abril en Inglaterra y han finalizado el pasado mes de julio en la ciudad de Nueva York, cerrando un largo proceso que todavía no tiene una fecha definida para salir a la luz, aunque la presentación oficial está prevista para el último trimestre del año.

El creador detrás del objetivo

El noruego tiene una gran trayectoria pirelli

Nacido en Noruega en 1970, Sølve Sundbø se trasladó a Londres para estudiar en el London College of Printing. Su obra se caracteriza por una combinación entre la pureza visual y los conceptos innovadores, llegando a desafiar la percepción de la realidad.

Ha trabajado para numerosas firmas como Chanel, Gucci o Louis Vuitton y cuenta con proyectos tan importantes como el catálogo de Alexander McQueen: Savage Beauty (2011) en el Museo Metropolitano de Nueva York y la icónica portada del álbum A Rush of Blood to the Head de Coldplay. Forma parte de la colección permanente de la National Portrait Gallery de la capital inglesa y ha sido galardonado con un Emmy en 2011.

Con el Calendario Pirelli 2026, Sundbø promete una edición especial que combina belleza, arte y narrativa emocional.