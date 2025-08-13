Isabella Rossellini, con 73 años, y la ex tenista Venus Williams, protagonistas del calendario Pirelli 2026
Esta nueva edición cuenta con un elenco únicamente femenino lleno de estrellas
El icónico calendario Pirelli calienta motores y ya se han revelado los primeros detalle de su edición de 2026, que saldrá en el último semestre de este año. Esta 52ª edición lleva el sello del fotógrafo y cineasta noruego Sølve Sundbø, el cual ha querido dar el protagonismo completo al género femenino. El elenco está formado por once mujeres de distintas disciplinas artísticas y deportivas, que han participado en sesiones fotográficas realizadas entre Londres y Nueva York.
Sundbø ha explicado que su concepto con estas fotografías busca «capturar emociones, instintos y estados de ánimo importantes en la vida humana». Según el artista, se trata de una obra llena de misterio, imaginación y deseos de emancipación.
Un elenco estelar y 100% femenino
Entre las protagonistas del calendario Pirelli 2026 se encuentran grandes figuras de la pasarela como la modelo checa Eva Herzigová o la rusa Irina Shayk; también referentes del cine y de la televisión como Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Luisa Ranieri, Adria Arjona e Isabella Rossellini. Junto a ellas, también participan la diseñadora y empresaria Susie Cave, la cantante y compositora FKA Twigs y la ex número uno del tenis mundial, Venus Williams.
En definitiva, un grupo muy dispar de mujeres que tienen en común el talento y el éxito en sus respectivas disciplinas. Solo Irina Shayk, con 39 y la cantante FKA Twigs, con 37, bajan de los 40 años. Isabella Rossellini es la veterana con 78 años.
La sesiones de fotos se iniciaron en abril en Inglaterra y han finalizado el pasado mes de julio en la ciudad de Nueva York, cerrando un largo proceso que todavía no tiene una fecha definida para salir a la luz, aunque la presentación oficial está prevista para el último trimestre del año.
El creador detrás del objetivo
Nacido en Noruega en 1970, Sølve Sundbø se trasladó a Londres para estudiar en el London College of Printing. Su obra se caracteriza por una combinación entre la pureza visual y los conceptos innovadores, llegando a desafiar la percepción de la realidad.
Ha trabajado para numerosas firmas como Chanel, Gucci o Louis Vuitton y cuenta con proyectos tan importantes como el catálogo de Alexander McQueen: Savage Beauty (2011) en el Museo Metropolitano de Nueva York y la icónica portada del álbum A Rush of Blood to the Head de Coldplay. Forma parte de la colección permanente de la National Portrait Gallery de la capital inglesa y ha sido galardonado con un Emmy en 2011.
Con el Calendario Pirelli 2026, Sundbø promete una edición especial que combina belleza, arte y narrativa emocional.
