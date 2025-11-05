Guía del jersey de punto o cómo llevar con estilo la prenda estrella del otoño

Desde los primeros jerséis que utilizaban campesinos y pescaderos en el siglo XV en la isla de Jersey a los primeros deportivos del tenis o el criquet o los jerséis como los conocemos ahora gracias, entre otras, a las grandes aportaciones al mundo ... de la moda de figuras como Gabrielle Chanel, el jersey de punto se ha convertido en una prenda infalible en cualquier armario.

Con indiferencia del estilo al que se incorpore, de los más clásicos a estilos más desenfadados y atrevidos, no hay vestidor que se precie que no guarde una de estas prendas. Y es que su versatilidad y comodidad lo convierten sin duda en un imprescindible de esta época del año. «Diane Keaton en 'Cuando menos te lo esperas', que protagonizó junto a Jack Nicholson y Keanu Reeves, es el perfecto ejemplo de que un buen jersey es válido para cualquier estación», comentaba la experta en moda Paloma Herce durante una sesión de estilismo para presentar la nueva propuesta de la marca española MySulaFish para este otoño, en la que los jerséis tienen un gran protagonismo.

Algunos de los jerséis que han marcado la historia en la moda y en el cine Gtres | ABC

Los de Julianne Moore o Tilda Swinton en la última película de Almodóvar, Cameron Diaz en 'The Holiday' o 'Cuando Harry encontró a Sally' son otros de los jerséis que han cobrado protagonismo en la gran pantalla como ejemplos tangibles de las infinitas posibilidades que estas prendas tienen en el vesturario. «Fijaros en la presencia de los jerséis en las películas porque siempre narran algo de los personajes», contaba Herce.

«El jersey, de siempre, ha sido una prenda sofisticada y elegante que ha estado presente en el armario y en los looks de personas con mucho estilo», explicaba la periodista de moda. De Steve McQueen a Carolyn Bessette, Joan Didion e incluso Andy Warhol son algunas de las grandes figuras que también han contribuido a encumbrar encumbrado esta prenda de fondo de armario.

Dónde comprarlos

En la nueva colección para el otoño/ invierno 2025, en Mysulafish proponen el modelo arlequín en color berenjena o en blanco nieve, el piper en marrón, el cárdigan duna gris o el jersey marinero en color piedra; confeccionados en lana merino y algodón egipcio en su gran mayoría.

Jersey con detalles de cristales de Mango (49,99€), modelo con estampado a rombos de Zara (35,95€) y jerxey 'Luke' de Sçezane (125€) D.R.

No hay para esta temporada una tendencia que destaque sobre otras y así encontramos una amplia variedad de propuestas que van desde los modelos con cuello redondo a otros con escote pronunciado en 'V'; con botonadura joya y cuello; con tonalidades empolvadas en grises y rosas o con estampados llamativos en los que destacan las rayas y los rombos. En Uniqlo los encontramos casi en todos los colores, en Zara y Mango con 'microtendencias' aportando un toque de diferenciación con pedrería y detalles de cristal. Antik Batik propone siluetas oversize, cuellos altos, mangas abullonadas o volantes. Y en otras como Sezáne, reconocidas por su oda a este tipo de prendas, encontramos una amplia propuesta de modelos para elevar cualquier look otoñal, a menudo confeccionados en mohair, lana merina o de alpaca, entre otras fibras naturales.

Cómo llevarlos

A la hora de vestir con un jersey, Paloma Herce propone darle un giro y otorgarle cierto protagonismo con mezclas eclécticas y originales «para ampliar nuestra zona de confort». Ejemplos de mezclas de colores llamativos, juegos con piezas vintage o anudarlo a un lado de la cintura fueron algunas de sus ideas.

Otras prescriptoras de moda apuestan por llevarlo sobre los hombros, colocado estratégicamente encima de una blazer o gabardina. A la cintura ciñendo faldas midi y vestidos; o incluso utilizarlo a modo de cinturón apostando por colores que rompen con la sobriedad otoñal y aportan un toque llamativo a cualquier estilismo.