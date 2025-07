Las estilosas bailarinas de Dakota e Hiba frente al chonismo de las Crocs que calzan Rocío y Gloria Camila

No hay color. Si me dan a elegir entre unas bailarinas de redecilla y unas Crocs, me quedo con las primeras. Ambas sirven para casi todo: playa, piscina, jardín y asfalto. Pero, no es lo mismo ver a Hiba Abouk y a ... Dakota Johnson con el sofisticado modelo de red de Alaïa, que a Rocío Flores y a su tía Gloria Camila calzando las chanclas del cocodrilo. El resultado comparativo desde el punto de vista de estilo es abismal y abisal.

La diferencia no sólo reside en la elección del zapato, también en el look y el propósito del mismo, pero como somos de aquellos que se visten por los pies, nos centramos en las 'Puntadas con hilo' de esta semana en este tipo de accesorios para caminar.

Dicen los expertos que antes de pensar en los zapatos hay que elegir primero la prenda. Sin embargo, es una regla de eficacia no probada. Hay muchas estilistas que conforman el look en torno a sandalias o zapatillas. Patricia Field, creadora del vestuario de Carrie Bradshaw para 'Sexo en Nueva York', lo hacía así en muchas ocasiones.

Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores con las Crocs de plataforma y chanclas de la misma firma GTRES

La elección del zapato es esencial y da igual que vayas a la compra, a la piscina o a una alfombra roja. No me vale las que apelan a la comodidad para ponerse unas Crocs. Tampoco es excusa que tengan plataforma, porque así no se manchan los pies. Ahora hay chanclas de la misma marca, con mucha suela y diseño de altura, que redimen a la firma del cocodrilo. Si tanto Rocío como Gloria Camila, tal y como van vestidas, hubieran elegido el diseño propuesto aquí, tendrían un look completo con aire más oriental. Pero las que llevan, no tienen un pase. Lo siento. Ni, aunque las haya rediseñado en el pasado Demna para Balenciaga. Son un modelo choni y sólo tienen gracia con pines de colorines, y solo para sanitarios. Como los gorros de quirófano de algodón con dibujos.

Por eso me quedo con la sofisticación de Dakota e Hiba calzando las bailarinas de red que pusiera de moda Alaïa el verano de 2023 y que son virales desde entonces. Lo sé, el precio no es para todos los públicos, pero tanto el año pasado como este, encontramos varios diseños inspirados en el original que, aunque no tengan una vida tan larga y auténtica, servirán un par de temporadas más.

Dakota Johnson en Ibiza con las bailarinas de red de Alaïa GTRES

Las merceditas aludidas levantan cualquier look de playa, Dakota Johnson en Ibiza, así lo confirma. La actriz, de paso por la isla española, las calzó en todas sus salidas en barco. Un día, con pareo y biquini y, el día anterior, con traje de baño blanco y falda de satén con abertura y color negro. Ambos outfits son para copiar de arriba abajo, desde la gorra a las bailarinas de red.

Hiba Abouk pasea por Madrid con las bailarinas de Alaïa. Los colores del modelo de la firma francesa, a la venta en MyTheresa y el diseño inspirado en las anteriores, de H&M GTRES

Hiba Abouk nos enseña que este diseño tiene mucho recorrido no sólo en el tiempo -serán un fondo de armario infinito- sino también en diversas situaciones. Estas Merceditas se comportan con mucho estilo en el asfalto. La actriz las pasea con body, mini vaquera y moño. Otro look para tomar nota. Pero también dan un plus estilístico con vestidos y faldas largas y con pantalones estilo 'barrel'.