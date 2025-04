El esperpento estilístico reside en Coachella

¿Alguien me puede explicar de dónde han sacado Julia Fox, Noah Cyrus y Kesha estos atuendos? Imagino que será difícil encontrar unas botas liguero como las de la cantante estadounidense y mucho más complicado liarla de tal manera en un solo outfit con esa ... camiseta, el gorro peludo y los micro shorts vaqueros. Tampoco debe ser sencillo pasear por Coachella con el look 'bondage' de cierto cuero que viste la actriz italiana, quien parece la protagonista de un rodaje a lo Matrix en clave sadomaso. Y a la tercera en discordia, parece que se le ha olvidado ponerse el vestido.

La pasión de algunas por escandalizar es superior a sus fuerzas, por eso asistimos a estos esperpénticos looks, eso sí, sin perplejidad, pero con la convicción de que son un trío de malas muestras sobre una tendencia de moda. Es verdad, se llevan mucho los llamados 'hot pants' (microscópicos pantalones que están a medio camino entre un culotte de ropa interior y un short de toda la vida), pero lo que aquí se muestra es una mala interpretación de la propuesta de moda.

Ante la desesperanza que me ha producido ver a estas tres artistas maqueadas para llamar la atención, acudo a la pasarela de primavera-verano 2025 para extraer algún ejemplo de cómo deberían plantearse vestir de corto y con estilo.

A Kesha, por ejemplo, le recomendaría algo más acorde a la presentación de su nuevo disco. Imagino que la intención era alborotar, hacer ruido o como se suele decir: «que hablen de mí, aunque sea para mal». Por esa razón, no creo que me haga mucho caso, pero me veo en la necesidad de recomendarle algo mejor y lo he encontrado en este look de la firma Ami Paris. Se presenta perfecto, porque es equilibrado y chic al mezclar los tan de moda 'hot pants' con una americana oversize.

Look de primavera-verano 2025, de Ami Paris, y la cantante Kesha frente al Empire State de Nueva York en la presentación de su nuevo disco. TAGWALK Y GTRES

Para Coachella, festival de música que se celebra estos días en Indio (California), Noah Cyrus podría haber escogido cualquier look del desfile de Chloé de primavera-verano 2025. La actriz y cantante estadounidense, en cambio, ha preferido un body que deja sus nalgas, muslos y brazos al aire. Para quitarse del frío y evitar el barro, lo combina con botas altas estilo cowboy y la estampa se convierte en un despropósito. La cazadora del outfit de la firma francesa sería genial para ella cuando se ponga el sol y los micro shorts bombachos se convertirían en una delicada declaración de intenciones.

La actriz y cantante Noah Cyrus y desfile de Chloé de primavera-verano 2025. GTRES Y TAGWALK

Para Julia Fox, que también campa en Coachella le propongo dos opciones: una sport (Dior) y otra retro (Prada). Porque las virguerías hechas ligas o corsé ya están de capa caída. Además de no ser tendencia salvo en clave de fiesta, el próximo invierno veremos descender en picado toda suerte de lencería.

Julia Fox en Coachella, desfile de Prada y de Dior, ambos de primavera-verano 2025. GTRES Y TAGWALK

¿Dónde quedó el Coachella de Kate Moss que vestía chaleco negro de traje, micro shorts de cuadros y botas Hunter? Fue en el 2005, pero recomiendo repasar todos los outfits de la top en el citado festival para ver cómo hay que ir a este tipo de eventos. Entiendo que los tiempos han cambiado y que las tendencias de moda deben evolucionar (espero que a mejor), pero el buen estilo debería permanecer siempre.