La historia de la tiara Cartier que la Reina Letizia ha llevado en la cena de gala ofrecida al presidente de Alemania

Doña Letizia ha apostado además por un diseño de Carolina Herrera con mangas joya para la ocasión

La Reina Letizia, con vestido rojo de bajo asimétrico para recibir al presidente de Alemania

La Reina Letizia luciendo la famosa tiara Cartier
La Reina Letizia luciendo la famosa tiara Cartier Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Los Reyes Felipe VI y Letizia daban la bienvenida al presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender este miércoles, una visita de dos días a nuestro país que iniciaban con la recepción en el Palacio Real de Madrid durante la mañana y que finalizaba en el mismo escenario con una cena de gala.

Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

