La historia de la tiara Cartier que la Reina Letizia ha llevado en la cena de gala ofrecida al presidente de Alemania

Los Reyes Felipe VI y Letizia daban la bienvenida al presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender este miércoles, una visita de dos días a nuestro país que iniciaban con la recepción en el Palacio Real de Madrid durante ... la mañana y que finalizaba en el mismo escenario con una cena de gala.

Una ocasión especial en la que, una vez más, la Reina deslumbró con su vestuario, escogiendo para dicha cita un vestido firmado por Carolina Herrera, -una de las casas a las que más ha recurrido para sus últimos encuentros importantes-. Se trata de un vestido largo con cola y manga corta estructurada con pedrería en los hombros, que aportaba brillo y sofisticación al vestido de gala. Con escote cuadrado por delante y en 'V' por detrás, cedía todo el protagonismo a la tiara que llevaba en su cabeza.

Detalles del estilismo de la Reina Letizia durante la cena de gala con el presidente de Alemania EFE |Gtres

La historia de la tiara Cartier

La tiara Cartier fue realizada por encargo del Rey Alfonso XIII para la Reina Victoria Eugenia. «Era una de las favoritas de la Reina Ena», explica la estilista experta en Casa Real, Anita Ruiz. «En una época, las perlas fueron sustituidas por grandes esmeraldas, siendo la casa Ansorena la encargada de dicha labor», explica. Más tarde, las esmeraldas fueron desmontadas y vendidas y la tiara recuperó las perlas, aunque no la superior «la más grande y de más valor», cuenta Ruiz.

La Reina Victoria Eugenia en 1956, la Reina Sofía en 2007 y la Infanta Cristina en 2010, todas ellas con la tiara Cartier Gtres

A la muerte de la Reina Victoria Eugenia, la heredó su hija la Infanta María Cristina, tía del Rey Juan Carlos, por lo que no forma parte del famoso lote de «Joyas de Pasar» y también pueden ponérsela otros miembros de la Casa Real, no solo las Reinas. El Rey Juan Carlos I llegó a un acuerdo para que la impresionante diadema se quedase en el joyero real y por ello Doña Sofía la lució en innumerables ocasiones. Por su parte, la Reina Letizia solo la había llevado en una ocasiones anterior, en 2018, también durante una cena de gala, esa vez ofrecida al presidente de Portugal.

La Reina lució también durante la cena de gala la Orden al Mérito civil alemana, mientras que las joyas que completaban el look fueron los icónicos pendientes de chatones y su amado anillo de Coreterno.

En la jornada de este jueves, la embajada de Alemania en España llevará a cabo una recepción ofrecida por parte del presidente y la primera dama en agradecimiento a sus anfitriones, los Reyes, durante esta visita.