El vestido 'desnudo' de Cristina Pedroche para adelantar las Campanadas

Como si de una tradición más se tratara, el estilismo con el que Cristina Pedroche despide la última noche del año se ha convertido en uno de los momentos más esperados del 31 de diciembre. Con una importante campaña de marketing detrás para calentar motores y llamar la atención de la audiencia, Cristina lleva varios días adelantando pequeños detalles de lo que podrá verse esa noche durante la retransmisión de las Campanadas en Antena 3. En su visita a 'El Hormiguero' para hablar de la famosa noche que la ha alzado al estrellato, Pedroche volvió a sorprender al público con un vestido muy llamativo, un estilismo para el que volvió a confiar en su amigo Josie, autor también de los looks de Nochevieja.

Nada más aparecer en escena con un vestido que simulaba un cuerpo desnudo, Pablo Motos no tardó en comentar «Si este es el vestido que tares al hormiguero cómo va a ser el de las campanadas... Estás guapísima» . A lo que Cristina respondía: «Si vengo vengo, pero con todo» , señalando su indumentaria.

El diseño en cuestión es obra del diseñador catalán Sergio Castaño Peña , un joven de 27 años nacido en El Prat de Llobregat y asentado en Londres, que ha trabajado para firmas como Vetements o Desigual ; y ha colaborado con artistas como Tommy Cash . Sus llamativos diseños se hicieron mundialmente famosos tras vestir a la cantante Nathy Peluso para una de sus últimas giras. Artistas como Lola Índigo también ha llevado sus atrevidos diseños.

Nathy Peluso y Lola Índigo con diseños de Sergio Castaño Peña Instagram

El de Cristina Pedroche en cuestión se trataba de un vestido por el tobillo con la parte superior con tirantes asimétricos y un estampado de desnudo muy realista. Pero no solo su vestido llamó la atención, la presentadora acompañó su estilismo de un nuevo y radical cambio de look con una peluca con corte de pelo tipo 'bob' muy favorecedor.

Y es que tras emitir el vídeo promocional de las Campanadas de Nochevieja en el que la presentadora aparece cortándose el pelo y llevando a pensar que se lo rapa, Cristina comentaba: « Esto es una peluca pero no se nota porque es de las buenas . No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo [...] Este año pasarán más cosa alrededor y no solo es el vestido será protagonista».

Entre los detalles que desveló sobre su próximo estilismo para la última noche del año, destacó que la talla no será un problema y que no vestirá con tela como tal, dejando en el aire nuevamente muchas incógnitas: «No pasa nada porque coma, no hay problema por la talla. No importaría si engordara incluso 10 kilos », explicaba Pedroche.