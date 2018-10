Sara Carbonero: «Íker ha cambiado muchísimo la forma de vestir desde que nos conocimos» Aunque asegura ser cuidadosa con la ropa, confiesa que no es una de sus prioridades en su día a día

R. FdeBuján

Esta mañana Sara Carbonero y Andrés Velencoso han presentado la nueva campaña Otoño-Invierno 2018 de Cortefiel bajo el lema «Los Impecable». Durante la presentación ABC ha podido hablar con la periodista y presentadora, quien siente verdadera pasión por la moda y le cuesta definir su propio estilo: «No suelo arriesgar demasiado o apostar por cosas llamativas, yo creo que es un estilo tranquilo y clásico. Me gusta seguir las tendencias pero sigo siendo fiel a mi estilo».

Sara Carbonero y Andrés Velencoso - Cortefiel

Aunque asegura ser cuidadosa con la ropa, confiesa que no es una de sus prioridades en su día a día: «El outfit ideal son unos vaqueros y una camiseta y sobre todo allí en Oporto. Pero si tengo algún evento especial sí que intento trabajarlo un poco más», explica y confiesa que suele ayudar a su pareja, Íker Casillas, con su estilismo: «Intento aconsejarle. Ha cambiado muchísimo la forma de vestir desde que nos conocimos. Lo que pasa es que es un hombre con muchísima personalidad y le da poca importancia al tema de la ropa», una característica que admira del portero: «Me gusta ese contraste. Yo le ayudo con esto al igual que él me ayuda en otras cosas».

La modelo se ha convertido en uno de los rostros referentes de estilo en nuestro país. Tras años como periodista deportiva, ahora está volcada plenamente en su familia y en sus proyectos personales. «Siempre que viajo me aseguro de que esté su padre, en eso somos un equipo», y afirma que no le cuesta viajar: «Lo llevo bien porque también tenemos que dedicar ratitos para proyectos, ilusiones y trabajo».

Maquillaje

Sin duda, el maquillaje, junto a un buen peinado, y por supuesto, un acertado estilismo, son las claves del glamur para la mayoría de las famosas. Aunque desde hace algún tiempo las celebridades tienen una nueva moda: tomarse «selfies» con la cara lavada y publicarlas en sus redes sociales. No se sabe si ha sido por moda o no pero Sara Carbonero se ha unido a este grupo, cada vez más grandes, de famosas al natural. La periodista subió hace unas semanas una foto sin maquillaje en su perfil de Instagram que causó sensación: «Mi día a día allí es así, sin nada de maquillaje pero tampoco creo que lo necesitemos. No solo yo. Cualquier mujer tiene que gustarse como es y mostrarse sin maquillaje de vez en cuando», y asegura que aunque se ve mejor maquillada «me acepto y me gusto sin maquillaje y estoy cómoda».