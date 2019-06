El nuevo protocolo de las zapatillas deportivas Reinas y princesas se adhieren a su renovada etiqueta de uso

Aunque cada uno es muy libre de escoger su atuendo como le convenga y de combinar prendas y accesorios a su gusto, las zapatillas de corte deportivo han estado proscritas en muchas circunstancias durante décadas. La nueva modernidad, que va unida a una mayor comodidad, ha cambiado las reglas del juego y la etiqueta para muchas ocasiones y las féminas de las familias reales europeas así lo demuestran. Repasamos cinco circunstancias ajenas al deporte en las que las zapatillas se han convertido en calzado habitual.

De turismo

Fue la princesa Diana de Gales la primera «royal» en exhibirse en zapatillas de deporte en público hace más de 20 años, tanto a la salida de sus entrenamientos en el gimnasio como al calzar las zapatillas de lona Superga y vaqueros durante algunos de sus viajes al extranjero. Del mismo modo, la Reina Máxima escogió en 2018 unas zapatillas de deporte blancas para su estancia en Corea durante los paseos por la ciudad de Pyongyang con motivo de las Olimpiadas de Invierno. Eso sí, para que quede bien, se deben mostrar los tobillos y que los pantalones no cubran por entero las zapatillas.

En parques y jardines

Con motivo del Chelsea Flower Show hace un par de semanas, Catalina de Cambridge sorprendió al escoger una larga falda-pantalón de color camel de Massimo Dutti conjuntada con unas zapatillas de lona blanca de Superga, muy al estilo de lo que su desaparecida suegra hubiese llevado. El nuevo «protocolo» impulsa el uso de calzado cómodo en terrenos con suelo poco firme aunque no se esté practicando ningún deporte.

Con falda de largo midi

La princesa Mary de Dinamarca ha combinado faldas midi de cierto vuelo con calzado deportivo, una nueva tendencia que resulta comfortable. Eso sí, al igual que cuando se lleven deportivas con pantalones chinos o vaqueros, los calcetines no se deben ver, por lo que es ideal escogerlos muy bajos. Esta combinación, no obstante, no deja de ser bastante arriesgada y debe elegirse con precaución, ya que dependiendo de la estatura, el peso o la edad, los resultados pueden ser muy diferentes.

De compras

Hace unos días una imagen de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en una tienda de moda low cost de Madrid llenó las portadas de la prensa española. Doña Letizia y la princesa Leonor llevaban dos modelos casi idénticos, mientras que la infanta Sofía había escogido un par más similar a las Stan Smith. Y es que patearse las calles de una ciudad o los pasillos de un centro comercial con vaqueros y deportivas es ya algo habitual.

En los desfiles de moda

Estilistas, editoras y críticas de moda acuden a los desfiles como parte de su trabajo. Teniendo en cuenta las largas horas de las jornadas de pasarelas y el trajín al acudir de un sitio a otro, la tendencia es utilizar calzado cómodo, por lo que no es extraño ver el front row lleno de Adidas Stan Smith, New Balance multicolores, duck boots o botas de combate. Beatrice Borromeo, mujer de Pierre Casiraghi, también se dejó ver en zapatillas en la Semana de la Moda de Milán