Miley Cyrus, estrella del desfile de Marc Jacobs La cantante ha desfilado para la firma en la Semana de la Moda de Nueva York

Agencias Actualizado: 13/02/2020 13:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El coronavirus llega a la alta costura

Miley Cyrus (27 años)ha revolucionado por completo la Semana de la Moda de Nueva York. La cantante ha sorprendido con su aparición en el desfile de Marc Jacobs, donde se convirtió en una de las modelos que desfiló. Gran amiga del diseñador, la cantante aceptó la propuesta de Jacobs para subirse a la pasarela de su desfile de la colección Otoño-Invierno 2020. Una aparición estelar que revolucionó a todos los asistentes.

Con un look total black, la ex de Liam Hemsworth se enfundó una cazadora de cuero de «print» animal con unos maxi guantes que acompañó de un collar de diamantes y su corte de pelo mullet, la gran tendencia en cuanto a cortes de pelo de la temporada. Una sorpresa que dejó boquiabiertos a todos y de la que la propia Miley ha presumido en su perfil de Instagram. Aún así, esta no es la primera vez que Miley pisa la pasarelera de la Semana de la Moda de Nueva York. Fue en septiembre del 2014 cuando la intérprete «Wrecking Ball» desfiló para Jeremy Scott.

Como es habitual, el rabiosamente creativo Marc Jacobs cerró la jornada con un desfile que, más que moda, fue una «performance» con modelos atravesando la pasarela y después contorsionándose, abrazándose o corriendo en una especie de homenaje al teatro y la danza contemporánea.

Los asistentes al «show», entre ellos la rapera Nicki Minaj y su marido, estaban sentados en mesas como si se tratara de la terraza de una cafetería francesa, y decenas de modelos pasearon entre ellos para finalmente colocarse en una larga fila mirándolos de frente y mostrando la colección.

Los conjuntos del diseñador fueron eclécticos, pero abundaron los vestidos cortos con forma de trapecio en color pastel amarillo, rosa o azul a juego con chaquetas y gorritos, que recordaban al estilo de Jackie Kennedy. También hubo modelos de traje con falda, más formales, y vestidos de fiesta con brillos iridiscentes o lentejuelas, como fue el caso de una túnica larga acompañada de guantes blancos, que evocaba el glamour del antiguo Hollywood.