El look de «payaso triste» de Emma Corrin para recoger el premio por su papel de Lady Di

Emma Corrin ha sido sin duda una de las más aclamadas durante la 78 edición de los Globos de Oro 2021, en una noche en la que además se ha proclamado con el galardón a Mejor actriz de Drama por su papel de la princesa Diana en 'The Crown', premio que recibió por videollamada desde su casa en Londres. La intérprete, conocida mundialmente por su papel protagonista en la serie de Netflix ha vuelto a hacer gala de su particular estilo en una entrega de premios atípica con un look con el que todo apunta, era una claro homenaje al personaje que la ha hecho digna merecedora del premio.

¿Homenaje o coincidencia?

Un estilismo muy pensado, hecho a medida y firmado por Miu Miu para la ocasión que ha dado mucho que hablar. La actriz es imagen de la última campaña primavera-verano 2021 de Miu Miu, una campaña dirigida por Benn Northover, que ha sido fotografiada por la leyenda Steven Meisel y con estilismo de Lotta Volkova, una de las estilistas internacionales del momento; por lo que la elección de la marca de su vestido no ha sorprendido demasiado, pero sí lo ha hecho la inspiración del conjunto de su estilismo, a cargo de Harry Lambert, inspirado en un «payaso triste».

Como la propia Corrin ha explicado en una entrevista para Vogue UK, su look está inspirado en «un payaso Pierrot», y por si quedaba alguna duda, tanto la actriz como el estilista compartían una publicación del look de Emma seguido de una imagen de este famoso personaje de la comedia italiana del siglo XVI, cuya personalidad se atribuye al cómico Giuseppe Giratoni en el siglo XVII.

«Puede sonar raro, pero la inspiración la encontramos en los payasos Pierrot, con sus siluetas andróginas y sus grandes cuellos», explicaba la actriz. Un payaso triste que podría ser un homenaje a la vida de Lady Di equiparando esa felicidad fingida que transmitía la princesa y que Collins llevó a la pequeña pantalla; aunque por el momento ninguno de ellos se ha mencionado.

El look al detalle

El estilismo estaba compuesto por un vestido de terciopelo negro con abertura lateral de la firma de Miuccia Prada, con cristales en forma de lunares y un gran cuello blanco con varias capas que hacía recordar esos aires de arlequín de este tipo de payasos.

La actriz completó el look con joyas de Cartier y un maquillaje de base natural a cargo de la maquilladora de famosas Florrie White con una lágrima pintada bajo su ojo.

La noche fue especialmente feliz para el reparto de The Crown. Su compañero en la serie Josh O’Connor también se hizo con el reconocimiento a su trabajo en el show que tanto ha incomodado a la corona británica. El actor, que interpreta a Carlos de Inglaterra, recibió el premio vestido por la firma española Loewe.