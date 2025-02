Muere Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban, a los 43 años

El cuerpo sin vida de Fran Álvarez (43 años), el exmarido de Belén Esteban , ha sido hallado hoy a mediodía en su casa del madrileño barrio de La Elipa. Según ha podido saber ABC, una empleada de «El rascacielos» -el bar de los padres de Álvarez, que ahora él regentaba-, ha acudido a su casa al ver que no tenía noticias de él desde la noche anterior, que no respondía a sus llamadas y que sus familiares tampoco sabían nada de él.

Al llegar a su casa, la empleada ha encontrado el cuerpo sin vida de Álvarez en la cama. Inmediatamente, a las 15:29 horas, ha llamado a los servicios de emergencia y una unidad del Summa-112 se ha desplazado hasta el domicilio. El cuerpo no presentaba signos de violencia. Los sanitarios s olo han podido confirmar el fallecimiento , pues al parecer habían pasado muchas horas desde su muerte. A las cinco y media de la tarde ha llegado el juez de guardia para certificar el deceso y proceder al levantamiento del cadáver. A última hora de la tarde, el cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense para realizarle la autopsia, que determinará las causas de la muerte.

La noticia la ha dado a conocer el periodista y amigo de Álvarez, Aurelio Manzano, en el programa «Viva la vida» de Telecinco. Manzano ha comentado que Álvarez era «una persona de altibajos» y que últimamente «no estaba pasando por su mejor momento». De hecho, Manzano ha informado de que el pasado miércoles Álvarez se iba a desplazar hasta Burgos para comenzar otro tratamiento de desintoxicación en Proyecto Hombre para terminar con sus adicciones. Ésta no era la primera vez que el exmarido de Belén Esteban intentaba rehabilitarse. El año pasado ingresó en Proyecto Hombre y a los tres meses, en su primera salida del centro, no cumplió con los requisitos que le habían impuesto y no pudo volver al programa.

A las cinco de la tarde, los padres y las dos hermanas de Álvarez han llegado al domicilio. Amaro, su progenitor, siempre ha estado muy pendiente de él, intentando que se recuperase. Todos estaban rotos de dolor. Según han transmitido amigos cercanos a varios periodistas que estaban en la puerta de la casa, la familia era consciente de que Álvarez estaba pasando un mal momento , pero no esperaban este final. Él tenía muchas ganas de vivir y estaba compartiendo su vida con una joven con quien llevaba más de un año de relación.

«Es una tristísima noticia porque era una buena persona, que no supo entender cómo moverse en este medio. La televisión y la fama son algo complicado de gestionar. Le vino grande», ha dicho Manzano. El propio Fran, en una entrevista el pasado mes de octubre, aseguró que ser el marido de Belén Esteban no había sido fácil , porque pasó de ser una persona anónima a tener todo el tiempo a los medios detrás. También comentó que él no quería darle la nulidad matrimonial para que ella pudiera casarse por la iglesia con Miguel Marcos .

Fran Álvarez y Belén Esteban eran amigos desde pequeños. Se reencontraron tras la ruptura de Belén con Jesulín de Ubrique y se casaron el 27 de junio de 2008. Como también lo fue su enlace el año pasado con Miguel Marcos, la primera boda de la «Princesa del pueblo» fue muy mediática, a la que asistieron 450 invitados. El matrimonio de Belén y Fran estuvo repleto de altibajos y acabó cinco años después, en 2013, con una traumática separación. Belén consiguió superar sus adicciones e incluso intentó ayudar a Fran con las suyas. Pese a lo malo, vivieron momentos felices, pero, como él mismo llegó a reconocer, su relación era «una bomba de relojería».

Tras la autopsia, el cuerpo de Fran Álvarez será trasladado al madrileño tanatorio de la M-30.