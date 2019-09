Belén Esteban responde a la polémica entrevista de su exmarido Fran Álvarez, la expareja de la televisiva, concedió una entrevista a una revista en la que estalló contra «la princesa del pueblo»

Hace unos días, Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban, se pronunció sobre su tormentoso matrimonio con «la princesa del pueblo» a través de una entrevista en Lecturas. Álvarez dio unas declaraciones a la revista con las que estalló contra su expareja. El camarero aseguró que fue una marioneta en manos de la televisiva y su representante por aquel entonces, Toño Sanchís.

Cinco años después de su separación, Fran ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación para cargar contra Belén, pues ha expuesto que no piensa darle la nulidad matrimonial. «Se ha casado por lo civil, y ahora quiere casarse por la iglesia para ir a los platós para contar que se casa sin ni siquiera pedirme la nulidad», y añade: «Belén podría haberme mandado los papeles. No me parece justo y ya es hora de decir lo que siento ¡Hasta aquí he llegado!»

Después de conocer las perlitas que soltó su exmarido en la entrevista, Belén Esteban ha asegurado que no le ha sorprendido en absoluto que Fran haya hablado de esta forma para un medio de comunicación: «Yo ya lo sabía. Lo único que hay que informarse bien, porque con que una sola parte quiera la nulidad ya te la dan». Sin hacer demasiado hincapié en las declaraciones de su exmarido, Belén ha querido zanjar el tema exponiendo que se siente muy bien con todo lo que tiene ahora: «Yo estoy feliz y contenta con la familia que tengo».