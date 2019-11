El último desplante del Príncipe Harry y Meghan Markle a la Reina Isabel II El matrimonio no pasará las Navidades con la Familia Real británica, como es costumbre

Si no tuvieran suficiente con las tensiones que surgieron tras el documental «Harry & Meghan: An African Journey» en el que el Príncipe Harry terminó reconociendo ciertas tiranteces con su hermano Guillermo y Meghan Markle aseguró que no estaba a gusto y que le estaba costando mucho adaptarse a la realeza, ambos le han dado un nuevo disgusto a la Reina Isabel II.

La monarca no está muy contenta con el documental ni con la decisión del matrimonio de emprender una cruzada contra la prensa sensacionalista, y menos de conceder entrevistas evidenciando sus problemas. A esto se le añade la nueva decisión de Meghan Markle y el Príncipe Harry: no pasarán las Navidades con la Familia Real británica en el palacio de Sandringham, como es costumbre.

El matrimonio, que se mantendrá un tiempo alejado de la vida pública, ha decidido que tampoco pasará estas fechas en familia, según ha informado el «Daily mail». Quizá disfruten de las Navidades con la madre de Meghan Markle, Dorian, en Los Ángeles. Las mismas fuentes han asegurado que la pareja necesita «cargar las pilas» y que aprovecharán esos días para «decidir sus planes para el próximo año».

Para la Reina Isabel II era muy importante, pues son las primeras Navidades de Archie, su bisnieto más reciente. La única vez que el Príncipe Harry se ausentó fue en 2012 cuando estaba destinado en Afganistán. Aunque puede que su ausencia calme los ánimos en Palacio y rebaje las tensiones entre los miembros de la Familia Real británica. En el último acto juntos estuvieron bastante distantes y a la Monarca se la vio más compenetrada con la Duquesa de Cambridge que con la propia Meghan Markle.

Evidencia del enfado que podría tener la Reina Isabel II con el matrimonio podría ser el hecho de que la Monarca retirase el marco de fotos que tenía de Markle y Harry de la mesa de la sala de recepción, donde Isabel II recibe a sus visitas oficiales.