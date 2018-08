Se acaba el verano y los compromisos oficiales se aproximan. El miércoles pasado, el Príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, retomaron su agenda en la gala de presentación benéfica del musical «Hamilton». Derrochando la simpatía que les caracteriza, el Duque de Sussex se atrevió a entonar una de las canciones del espectáculo.

Fueron tan solo las dos primeras palabras de la canción «You'll be Back» -que originalmente interpreta Jonathan Groff en su papel del Rey Jorge III-, pero eso fue suficiente para encandilar a todos los presentes y arrancar el aplauso del público.

"You say..."



Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDNpic.twitter.com/M5hmjTfhEz