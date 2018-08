Meghan Markle y el Príncipe Harry con sus pajes el día de su boda - GTRES

Los secretos tras la exposición de los trajes de boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry «A Royal Wedding : The Duke And Duchess Of Sussex» será el título de la muestra en la que podrán verse tanto el vestido, el velo y la tiara de la duquesa como el uniforme del nieto de Isabel II