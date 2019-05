Kim Kardashian y Kanye West son, sin duda, una de las parejas más mediáticas a nivel internacional. Conocidos pos sus excentricidades y una vida llena de lujos generan polémica allá donde pisan. Y es que el clan Kardashian, se mire por donde se mire, ha hecho historia en el mundo de las celebridades.

Hoy la familia ha crecido un poco más, y no cabe duda de que el recién nacido, un niño, seguirá la estela de sus tres hermanos mayores, Saint, North y Chicago. La empresaria y el rapero han recurrido en esta ocasión a la gestación subrogada para traer al mundo a su cuarto hijo, del que aún no se conoce el nombre.

La hermana de Kylie Jenner ha sido la encargada de anunciar la feliz noticia a través de su perfil de Twitter: «Él está aquí y es perfecto». Ha añadido, además que el parecido con su hermana es indiscutible. «Parece el gemelo de Chicago. Estoy segura de que cambiará mucho, pero por ahora se parece a ella», añadía.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨