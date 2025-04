Todos los detalles sobre la boda de Jaime de Borbón-Dos Sicilias

Fue el pasado mes de mayo cuando Jaime de Borbón-Dos Sicilias (27 años), duque de Noto, anunció su compromiso con Charlotte Lindesay-Bethune (27 años), su novia desde hace poco más de un año. El enlace del primogénito de Pedro de Borbón-Dos Sicilias , duque de Calabria y Conde de Caserta, y Sofía Landaluce y Melgarejo será uno de los más esperados del próximo año. La boda tendrá lugar en septiembre de 2021 en el Palacio de los Normandos, conocido como el Palacio Real de Palermo, que tiene un gran significado para la familia del novio, ya que fue durante años el hogar de los Borbón-Dos Sicilias.

Por su parte, la novia es la hija pequeña de Lord James Randolph Lindesay-Bethune , XVI Conde de Lindsay, XVI Lord Parbroath, XXV Lord Lindsay of the Byres, y XV Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry, y de Diana Mary Chamberlayne-Macdonald .

La pareja puede presumir de un impresionante curriculum. Jaime de Borbón-Dos Sicilias estudió Derecho en la Universidad Villanueva y después realizó un máster en Administración de Empresas en el Instituto de Empresa. Desde hace dos años ejerce como Director de un fondo de capital riesgo. Habla cuatro idiomas (español, inglés, francés e italiano). Además de su carrera profesional, el joven es presidente de la Real Diputación y gran prefecto de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, caballero de la Real e Insigne Orden de San Genaro, caballero de Honor y Devoción de la Orden de Malta y caballero de la Orden de Alcántara.

Por su parte, Charlotte Lindesay-Bethune estudió en la St Mary’s School, se graduó en 2015 en la Universidad de Oxford y hace cinco años que trabaja en Citibank donde es Assistant Vice-President on the trading floor. Habla inglés, español, persa y árabe.

Más temas:

Bodas

Instagram