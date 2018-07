Tana Rivera abandona Ghana escoltada tras sufrir amenazas durante su voluntariado La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se vio obligada a salir del país junto al resto de voluntarios después que el martes tres hombres armados irrumpieran en su residencia

ABC

Madrid Actualizado: 27/07/2018 10:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Tana Rivera pasará tres semanas de voluntaria en Ghana

Tras suspender por segunda vez el examen de Selectividad, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo decidieron enviar a su hija, Tana Rivera, a realizar labores de voluntariado.

Junto a un grupo de amigas, la nieta de la duquesa de Alba y Carmina Ordóñez viajó a Ghana, una localidad al sur del país africano en la que trabajaba la asociación española Yes We Help. El trabajo de joven estaba centrado en de educación y sanitarios, ayudando a profesores y médicos de la zona. Además, participó en actividades lúdicas y deportivas, en las que sin duda aprendió nuevos valores para enfrentarse a su día a día. Un voluntariado que costó a sus padres 1.500 euros por los 25 días en el país. Un presupuesto que se desglosa en 850 euros para la estancia y las comidas más el coste de los vuelos, el visado y las vacunas necesarias. Un programa no apto para todos los bolsillos.

Tana Rivera - Instagram

Sin embargo, una desgracia impidió que tanto Tana como sus amigas finalizasen el voluntariado. Según adelantó ayer «La Vanguardia», la nieta de la duquesa de Alba se vio obligada a salir del país escoltada junto al resto de voluntarios después que el martes tres hombres armados irrumpieran en su residencia y los amenazaran. Según ha podido saber el medio citado, todos los voluntarios alojados en dichas instalaciones fueron avisados de que la embajada española preparaba una escolta para llevarlos a Accra, y les avisó de que si se quedaban era «bajo su responsabilidad». Parece que la hija del torero no dudó un instante y desde aye rpor la tarde se encuentra sana y salva en Madrid junto a sus amigas.