El 'castigo' de Tana Rivera por suspender Selectividad: voluntariado de 1.500 euros en Ghana Es la segunda vez que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no logra pasar el examen de acceso a la universidad, motivo por el que sus padres han preparado para ella un verano diferente

La Selectividad es la pesadilla de los estudiantes, pero la mayoría supera sin problemas la prueba de acceso a la universidad. Sin embargo, a Tana Rivera parece que se le resiste. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha suspendido por segunda vez el examen, motivo por el que sus padres han decidido organizarle un verano diferente.

Tana ha viajado a Ghana para realizar labores de voluntariado. Junto a un grupo de amigas, las próximas tres semanas las pasará en Winneba, una localidad al sur del país africano en la que trabajaba la asociación española Yes We Help.

El trabajo de la nieta de Cayetana de Alba se centrará en proyectos de educación y sanitarios, ayudando a profesores y médicos de la zona. Además, participará en actividades lúdicas y deportivas, en las que sin duda aprenderá nuevos valores para enfrentarse a su día a día. Pero ojo, porque esta aventura no es gratis.

Instagram de Tana Rivera

Según la página web de Yes We Help, para inscribirse como «helper» hay que desembolsar unos 1.500 euros por los 25 días de voluntariado. Un presupuesto que se desglosa en 850 euros para la estancia y las comidas más el coste de los vuelos, el visado y las vacunas necesarias.

Sin duda, se trata de un programa no apto para todos los bolsillos. Además, durante su estancia en Ghana, tras finalizar el voluntariado, Tana Rivera dispondrá de 3 días para hacer turismo. Por otro lado, los fines de semana están pensados para planear actividades libres. Un peculiar 'castigo' del que sus padres esperan que Tana vuelva con las herramientas y las ganas para enfrentarse a la Selectividad de nuevo.