Susanna Griso estalla por el uso ilegal de su imagen para una campaña política Su reciente fama fuera de las pantallas de televisión ha crecido como la espuma, tanto es así que han utilizado su imagen como reclamo publicitario sin su permiso

Dice que no suele atender a las críticas y habladurías que circulan por las redes sociales pero en este caso la presentadora ha estallado al ver omo utilizaban su imagen sin consentimiento. Susanna Griso ha arremetido duramente, a través de su perfil de Instagram, contra una campaña que emplea su propia imagen como cebo para promocionar una campaña política. En el cartel promocional aparece la presentadora junto a un entrecomillado que el espectador deduce que son declaraciones de la propia Griso: «Hace muchos años que trabajo en España y tengo cariño a su gente, pero yo desciendo de la burguesía catalana y nunca olvidaré que somos una etnia superior». Parece que esta vez se han superado los límites de la paciencia de la periodista.

No suelo desmentir campañas ni declaraciones estúpidas que doy por hecho que nadie creerá pero hasta la más paciente se harta de tanta noticia falsa. #FakeNewspic.twitter.com/8KS8h7FH16 — Susanna Griso (@susannagriso) 14 de noviembre de 2018

No es la primera vez que la televisiva tiene que enfrentarse a este tipo de noticias falsas. Desde que viajase el pasado mes de marzo a Costa de Marfil para llevarse a casa a su hija adoptiva, la vida de la presentadora ha dado un giro de 180 grados. La expectación que su reciente maternidad causó en la prensa del corazón le superó, hasta tal punto que la propia periodista llegó a confesar estar «angustiada porque siempre he sabido lidiar con las cuestiones personales, y se me ha respetado el ámbito familiar. Siempre he puesto ese límite, y hasta ahora se había respetado, pero en estos últimos meses lo he perdido».

Su reciente fama fuera de las pantallas de televisión ha crecido como la espuma, tanto es así que una marca de cosméticos ha utilizado su imagen como reclamo publicitario sin su permiso. La presentadora se pronunció el pasado mes de septiembre contra una campaña que empleaba su propia imagen como cebo para promocionar una dieta milagro. Unas fotografías retocadas que hacen que la comparen con Kim Kardashian. «Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido», ha sentenciado Susanna Griso. «Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa», se queja a través de la red social.