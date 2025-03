Una de las supuestas víctimas del Príncipe Andrés pide a los británicos su apoyo en una entrevista en la BBC

Virginia Giuffre es uno de los nombres más conocidos del escándalo que ha obligado al Príncipe Andrés a abandonar sus deberes reales, ya que asegura que fue traficada a los 17 años por el pedófilo Jeffrey Epstein y obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York. Giuffre dio la cara ayer en el programa Panorama de la BBC, titulado «El príncipe y el escándalo de Epstein», donde se dan detalles exhaustivos del caso y donde Giuffre habla ante las cámaras. El programa fue grabado antes de que el príncipe hablara en la misma cadena, en una entrevista que ha sido calificada como catastrófica, de su amistad con el magnate. Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York hace unos meses mientras esperaba ser juzgado por delitos de pedofilia y prostitución de menores.

Durante la entrevista, Giuffre pidió a los ciudadanos británicos que la apoyen en su causa y que no toleren que un miembro de la familia real haya sido parte de una trama como esta. La denunciante asegura que tuvo sexo con el príncipe siendo ella menor de edad en tres ocasiones en los años 2001 y 2002, tras ser captada y obligada por la «socialité» e íntima amiga de Epstein Ghislaine Maxwell, que presuntamente ejercía como su «madama» y que negó todas las acusaciones antes de desaparecer el pasado septiembre, cuando se la vio por última vez. Actualmente está en paradero desconocido.

«No recuerdo haber conocido a esta señora», aseguró Andrés de York en la desastrosa entrevista que le obligó a retirarse de la vida pública, pero Giuffre no se echa atrás: « Él sabe lo que pasó. Sé lo que pasó. Y solo uno de nosotros dice la verdad». Su verdad es que Maxwell le presentó al duque en una club nocturno, donde bailó con él. «Es el peor bailarín que he visto en mi vida… Estaba sudando sobre mí. Me asusté mucho, pero sabía que tenía que mantenerlo feliz porque eso es lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí». El príncipe aseguró que este detalles es imposible ya que debido a una enfermedad él no puede sudar, dato que no hay podido ser corroborado por ningún medio.

Giuffre, que declaró contra Andrés de York ante una corte de Florida, Estados Unidos, en el año 2015, aprovechó para apelar directamente al público: «Le imploro a la gente del Reino Unido que se ponga de mi parte , que me ayude a luchar en esta lucha, que no acepte que esto está bien», suplicó, y añadió que «esta no es una historia de sexo sórdido. Esta es una historia de trata de personas. Esta es una historia de abuso y esta es la historia de un hombre de la realeza».