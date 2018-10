Stormy Daniels inaugura un salón erótico en Berlín

Stormy Daniels está dispuesta a exprimir hasta el último céntimo su supuesta aventura sexual con el presidente de EE.UU. Donald Trump. Tras concitar la atención de medio mundo con las revelaciones sobre cómo se comporta el magnate en la intimidad y publicar un libro de memorias, ahora ha saltado al otro lado del charco para continuar promocionándose en Europa.

Hace apenas unas horas se convertía en la más buscada por los flashes en Berlín, donde ha inaugurado la Feria de Erotismo Venus. El protagonismo alcanzado por Daniels ha sido tal que algunas de las estrellas locales del porno se han sentido ofendidas cuando los fotógrafos les pedían que se apartasen para inmortalizar de forma individual a la norteamericana.

Está claro que el tirón de Daniels es imparable. En los Estados Unidos, multiplicó los beneficios en clubes de striptease e incluso fue arrestada en Ohio por un equipo de policía que ahora está siendo investigado por el FBI por sospecha de corrupción.

Pocas horas antes de cortar el lazo de inauguración, rodeada de varias jóvenes ataviadas con exiguos bikini rojo, Stormy Daniels publicaba en Twitter un mensaje felicitándose a sí misma por el éxito de su libro, «Full Disclosure»: «Me desperté esta mañana en Alemania con mensaje que me dice que fui séptima en la lista de libros más vendidos del New York Times! Creo que arruinó el día de muchas personas. ¡Ja ja ja!...».

Woke up this morning in Germany to a text telling me I am #7 on NY Times Bestseller list! I bet this just ruined a lot of people's day. Hahaha! Go ahead and add "best selling author" to that list of names you like to call me...stick it between "skank" & "whore". THANKS! XOXO pic.twitter.com/WpCZirgCET