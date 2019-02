Así ha sido el tenso reencuentro entre Brad Pitt y Angelina Jolie tras su divorcio La que fuera una de las parejas más populares de Hollywood se ha reunido dos veces en tan solo una semana

Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron punto y final a su matrimonio en 2016 y protagonizaron uno de los divorcios más polémicos y mediáticos de Hollywood. La noticia pilló por sorpresa a muchos, y es que formaban una pareja aparentemente estable y feliz.

Sin embargo, todo fue a peor tras su separación: la actriz sacó a relucir el problema de alcoholismo de su ex marido, declaró que sus diferencias eran ya «irreconciliables» y aún mantienen la lucha por la custodia de sus seis hijos.

A pesar de todo, los que en su día formaran una de las parejas más envidiadas del panorama internacional parecen haberse dado una tregua precisamente por el bien de sus hijos y han aparecido en público por primera vez desde su divorcio. Tal y como han desvelado unas imágenes publicadas por la revista «Who», Brad y Angelina se habrían reunido en dos ocasiones en el despacho de un abogado de Beverly Hills para aclarar algunos asuntos familiares.

Los pequeños Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Siloh (12), Vivienne (10) y Knox (10) no son el único vínculo entre la ex pareja, pues aún tienen en posesión su negocio de vino rosado, que se podrá degustar a partir del próximo 5 de marzo. Ambos están muy apegados a esta bodega y, según afirma la revista «People», no se han deshecho de ella porque es «una inversión de futuro para sus hijos».