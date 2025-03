Shakira y Piqué desmienten los rumores de crisis «juntos» en Maldivas

Su relación ha estado en entredicho practicamente desde que se conocen hace diez años, con constantes rumores de crisis. Shakira (43 años) y Gerard Piqué (33) siempre han intentando hacer oídos sordos a las habladurías y continuar con su vida sin cambiar ninguna de las rutinas de la familia que han formado junto a sus dos pequeños: Sasha y Milan Piqué Mebarak .

La cantante colombiana rompió su silencio hace un año en una entrevista con la revista argentina «Viva», suplemento del diario «Clarín», para hablar de su vida con Piqué. Aseguró que no se trata de una relación «tradicional» ni fácil por sus respectivos trabajos. «Nunca hemos sido una pareja tradicional», reconoció. «A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación , y eso ayuda», añadió. «No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo».

En estas vacaiones, la pareja ha vuelto a desmentir los rumores de crisis con una imgen en sus respectivos perfiles de redes sociales en las paradisíacas islas Maldivas. «Juntos» , ha escrito la cantante junto a la tierna fotografía. Además de esta, durante estos días han publicado algunos de los momentos íntimos de sus vacaciones en familia, como una tarde en la playa. «Mi familia parece que nunca ha visto un cangrejo…me parece que los tendré que llevar a la playa más seguido», dijo la colombiana en un vídeo en el que el futbolista señalaba a un cangrejo que correteaba por la arena de la playa.

Together.