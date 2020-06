Sálvame Mila Ximénez desvela que tiene cáncer de pulmón: «Le pregunté a la doctora si me iba a morir» La colaboradora de «Sálvame» confiesa que ha pasado una de las peores semanas de su vida: «Tengo mucho miedo»

Fue uno de los colaboradores de «Sálvame» que se quedó sin ir a trabajar y encerrados en casa durante el confinamiento, pero en cuanto pudo Mila Ximénez regresó al plató de Telecinco con más ganas que nunca. Una vuelta que se hizo demasiado corta porque la colaboradora volvió a asentarse, esta vez de forma misteriosa.

Hace más de una semana que Mila no daba señales de vida. Nada se sabía hasta esta tarde, cuando ha entrado en directo en «Sálvame» a través de llamada telefónica y ha revelado el motivo de su ausencia. «Mucha gente se está preguntando por qué no vienes a trabajar», le ha dicho Jorge Javier Vázquez. «Estoy con ganas de contarlo porque se ha especulado mucho, e incluso se ha dicho que me había operado», momento en el que la televisiva se ha venido abajo y ha empezado a repetir mientras lloraba: «Me tienes que ayudar Jorge, por favor».

Tras esto, el presentador no ha podido evitar emocionarse y aunque aguantaba a duras penas sin venirse abajo, tenía los ojos acuosos. «Me dolía mucho la espalda y aún así fui a trabajar a 'Sábado Deluxe', donde me tuvieron que poner una inyección para el dolor», ha comenzado explicando Mila. «Al día siguiente fui a hacerme una resonancia porque pensaba que tenía un pinzamiento pero no, tengo cáncer de pulmón, un tumor», ha seguido. «Me lo van a tratar. Está diagnosticado. Voy a hacer quimio y radioterapia para que el cáncer no siga ratificando y se duerma».

La televisiva ha asegurado que ahora mismo está bajo la lupa de los médicos. «Estoy en la Clínica de la Luz haciéndome tratamientos y la semana que viene empiezo». También ha querido dejar claro que no lo había dicho antes porque «no quería hacer ninguna portada ni ningún espectáculo», y por eso lo ha dicho a través de una llamada con el programa en el que colabora.

Aunque confiesa que ha pasado una de las peores semanas de su vida: «He pasado mucho miedo y lo sigo pasando. Cuando me despierto pienso que todo ha sido un sueño y que no es verdad». Y pide respeto para la prensa y los paparazzis: «Sé que tienen que hacer su trabajo pero solo pido que no me agredan porque no voy a estar bien».

A pesar del disgusto, Mila es positiva. «Los médicos me dicen que vamos a conseguirlo. Yo haré lo que me digan. Estoy fuerte, estoy bien y quiero hacerlo», y añade: «Le pregunté a la doctora si me iba a morir y me dijo: 'de esto no lo creo' y eso me dio ánimos». La televisiva está dispuesta a plantarle cara al cáncer y ganar: «He salido de cosas mas grandes. Un tumor de mierda no me va a parar la vida», aunque «me da miedo que me digan que tengo metástasis y que no hay solución. Me da miedo morirme ahora. Me da rabia y me cabrea», a la vez que asegura que «no quiero que me miren con pena ni como a una persona enferma».

Asegura que ahora tiene el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos como Terelu Campos, Belén Esteban, Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez: «Te amo, te quiero mucho y te voy a necesitar mas que nunca ahora», le ha dicho al presentador.