Sálvame Mario Vaquerizo confiesa nuevos detalles sobre su estado de salud El marido de Alaska ya contó que padece artrosis, afección que le ha causado muchos dolores

Mario Vaquerizo no comenzó el año de la mejor forma posible. El marido de Alaska confesó a principios de año que hace unos meses que su salud no es tan buena como le gustaría y que para él había sido un auténtico calvario.

Ya entonces acudió al plató de «Sábado Deluxe» para contar qué le estaba pasando, pues sus fans, a quienes había estado informando a través de las redes sociales, se mostraban muy preocupados por el televisivo: «Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto».

Ayer acudió de nuevo al plató de «Telecinco», concretamente a «Sálvame», donde profundizó un poco más acerca de cómo han sido para él los últimos meses: «He tenido unos achaques de salud que me han minado mi personalidad. Yo soy una persona muy vital, muy energética», asegura, al tiempo que confiesa que para él ha sido muy duro no poder mover el brazo y que ha sido un proceso muy «doloroso».

Sin embargo, el vocalista de las «Nancys Rubias» aseguró que ya se encuentra mucho mejor: «Ya puedo mover el brazo ya vuelvo a ser yo. Estoy al 95% de volver a ser Mario».

El anuncio de su enfermedad

Fue el pasado 2 de enero cuando Mario Vaquerizo alertó a sus fans incondicionales de su estado de salud. «Llevo varios días desaparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento o como se diga en la espalda que me sigue teniendo k.o y sin ganas de nada ni nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar ( y mira que es difícil)... en fin un cuadro y con un diagnóstico que me obliga a estar en reposo durante más de una semana. Pero como soy una mariquita inquieta y no puedo quedarme quita fiel a mi naturaleza solo desearos lo mejor para este año y avisaros que en breve el huracán Vaquerizo volverá por la puerta grande mientras tanto besos para todas», escribía en su cuenta de Instagram.