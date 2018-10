Sálvame Javier Tudela responde: «No he vendido a mi hermana» Esta tarde ha acudido al plató de Sálvame el protagonista de la polémica para defenderse

Ayer por la tarde en Sálvame, Rafa Mora ofreció en exclusiva una información: Javier Tudela había traicionado a la hija que tienen en común Makoke y Kiko Matamoros.

Al parecer el joven dio información sobre su hermana a un paparazzi, quien ha decidido seguir a Anita Matamoros por Milán haciéndole todo tipo de fotografías. De esta forma era acusado por los colaboradores del programa por haber filtrado el itinerario de Ana en su día a día: vuelo, la casa, la universidad, su horario... y según aseguró Rafa Mora, ella no sabía que se le estaba haciendo este seguimiento y mucho menos de manos de esta persona.

Los colaboradores han recibido la información estupefactos y Kiko Hernández aprovechó para enviarle un contundente mensaje a Tudela: «Has vendido a tu familia por un precio», le ha espetó en relación a la grave acusación que hizo el hijo de Makoke hacia el colaborador: «No tiene amigos, podría vender hasta a su propia familia».

Tal fue el escándalo que el propio Kiko Matamoros decidió entrar por teléfono en el programa diciendo: «Yo entiendo que no hay mala intención por su parte, solo por quedar bien con Jordi y hacerle un favor a él y no creo que se haya llevado dinero por esto sino que lo hace por amistad», sentenció. «Supongo que estará arrepentido porque ha sido una torpeza, no lo ha hecho con mala intención».

Esta tarde ha acudido al plató de Sálvame el protagonista de la polémica para defenderse y según ha asegurado: «Ana dijo en televisión que se iba a las 7 de la mañana, ha dicho la universidad en la que va a estudiar y todo. Yo no he dado muchos más datos, no he dado ningún numero de vuelo por lo que no he vendido a mi hermana», unas declaraciones que no han terminado de convencer a los colaboradores que le espetaban: «Te encanta este mundillo y piensas que tu hermana se pasea por Milán como Beyoncé», le gritaba Mila Ximénez.

Por su parte, el paparazzi en cuestión también ha hablado: «Yo le pedí a Javier que me echara un cable con su hermano pues me tocaba hacer el reportaje e incluso le dije que me diese su número de teléfono para hablar directamente con ella pero me dijo que todo se haría a través de él», y ha querido defender al que hasta el momento consideraba un amigo: «Kiko Matamoros no está enfadado conmigo porque sabe que yo solo estoy haciendo mi trabajo, en todo caso el que se ha equivocado es Javier Tudela pero sin mala intención», ha dicho asegurando que el joven en ningún momento había pedido remuneración a cambio de la información.