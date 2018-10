Sálvame Sálvame desvela una brutal traición a Anita Matamoros por parte de un miembro de su familia La persona ha traicionado a la hija de Kiko Matamoros y Makoke pasándole todo tipo de información sobre la vida de la joven en Miláninfluence

ABC

Madrid Actualizado: 08/10/2018 19:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El motivo por el que Ana Matamoros ha pospuesto su mudanza a Italia

Esta tarde en Sálvame, Rafa Mora se ha subido al pulpillo para ofrecer en exclusiva una información: Alguien ha traicionado a la hija que tienen en común Makoke y Kiko Matamoros.

Una información que hará mucho daño a sus padres pues ante todo siempre han querido proteger la intimidad de su hija. Al parecer una persona muy cercana al exmatrimonio y a la niña ha dado información sobre la joven a un paparazzi, quien ha decidido seguir a Anita Matamoros por Milán haciéndole todo tipo de imágenes.

La persona que ha traicionado a la hija de los colaboradores pasándole todo tipo de información sobre la vida de la influencer ha sido Javier Tudela. Su hermano ha filtrado el itinerario de Ana en su día a día: vuelo, la casa, la universidad, su horario... ella no sabe que se le está haciendo este seguimiento y mucho menos de manos de esta persona.

Los colaboradores han recibido la información estupefactos y Kiko Hernández le ha enviado un mensaje: «Has vendido a tu familia por un precio», le ha espetado en relación a la grave acusación que hizo el hijo de Makoke hacia el colaborador: «No tiene amigos, podría vender hasta a su propia familia».

Por el pinganillo, el director del programa le ha informado a Paz Padilla que esta misma mañana habían llamado para vender un reportaje sobre Anita Matamoros en Milán.

Diego ha intentado defender a Tudela explicando que quizás le han tendido una trampa al joven. «Yo si soy paparazzi guardo la información de mi fuente hasta el final».

Kiko Matamoros ha entrado por teléfono en el programa diciendo: «Yo entiendo que no hay mala intención por su parte, solo por quedar bien con Jordi y hacerle un favor a él y no creo que se ahya llevado dinero por esto sino que lo hace por amistad», ha sentenciado. «Supongo que estará arrepentido porque ha sido una torpeza, no lo ha hecho con mala intención».