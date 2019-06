Sálvame La drástica decisión de Belén Esteban a tan solo dos días de su boda La televisiva se dará el «sí, quiero» este sábado, día 22 de junio, con Miguel Marcos

A tan solo 48 horas del día más importante de su vida, Belén Esteban se encuentra ultimando los detalles de su boda con Miguel Marcos. La pareja contraerá matrimonio el próximo sábado, día 22 de junio, en un evento que está generando máxima expectación.

La «princesa del pueblo» ha intentado mantener la mayor parte de los detalles de la celebración en secreto, pero poco a poco se va conociendo más información sobre el gran día. Ahora, ha salido a la luz una de las restricciones que los novios han impuesto a sus invitados y que a muchos de ellos parece no haberles gustado. Y es que, con el fin de evitar que la lista de invitados se les fuera de las manos y estar únicamente rodeados por sus seres queridos, Belén y Miguel han decidido no invitar a las parejas de sus amigos con las que no tienen relación.

Es el caso, por ejemplo, de Rafa Mora quien, a pesar de estar deseando celebrar junto a su compañera un día tan especial, no le hace gracia tener que ir sin su novia. «Soy muy tradicional», afirma, a pesar de respetar su decisión. Por su parte, el marido de Lydia Lozano o el de Laura Fa, son solo algunos de los que tampoco acudirán al evento.

Cuenta atrás

Belén Esteban y Miguel Marcos han elegido el enclave «La Vega del Henares», en Alcalá, una finca con más de 500 hectáreas, para celebrar tanto la ceremonia como la posterior fiesta que, tal y como ha afirmado la ex de Jesulín de Ubrique, va a ser inolvidable.

Se sabe que será una boda blindada y con máxima seguridad en la que están prohibidos los dispositivos móviles. La pareja no quiere que se filtre ningún tipo de información pues, a pesar de que la colaboradora lo negó rotundamente, algunas informaciones apuntan a que finalmente habrían decidido vender la exclusiva.