«Sálvame Deluxe» Fuerte discusión entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra El presentador se enfrentaba a su expareja y se acusaban mutuamente de la falta de fidelidad en la pareja

La pasada semana Mónica Hoyos se sentaba en el plató de Telecinco para someterse al polígrafo,que estuvo marcado por acusaciones, reproches e insultos tanto para Carlos Lozano como para Miriam Saavedra. Por lo que ayer el presentador respondió en una entrevista en el programa «Sálvame Deluxe».

Uno de los primeros bombazos fue que el presentador y su expareja, Miriam Saavedra, vieron el polígrafo de Hoyos juntos. Además, Lozano confesó que el pasado lunes cuando la llevó al aeropuerto y fue allí el último día que la besó. «He estado con Miriam muchísimo tiempo y no os habéis enterado ninguno. Nadie nos ha visto, porque si no queremos que nos vean, no nos ven», explicó el colaborador.

Por otra parte, Lozano ha reconocido que está enamorado de ella, pero le ha hecho mucho daño: «Soy tonto, la creo porque la quiero. La he creído siempre, prefiero ser crédulo a ser un incrédulo. La vi una chica que me quería mucho y que hacía de todo por mi». Sin embargo, lejos quedaron las palabras bonitas cuando apareció en escena Saavedra desde Perú.

La actriz y modelo peruana le reprochaba que le había sido infiel, y Lozano respondía diciendo que ella era quien se iba con Hugo Castejón mientras mantenía una relación con él. Ante estas afirmaciones, María Patiño le preguntó si había tenido una relación con Hugo.

«No tengo porqué afirmar o negar absolutamente nada. Él sabe perfectamente que yo intenté rehacer mi vida. Nunca le he sido infiel a este señor y lo juro por el dios inca. En cambio, él sí que ha sido infiel en nuestra relación de 3 años», respondió, sin aclarar nada, la peruana.