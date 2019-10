El sacerdote que oficiará la boda de Rafa Nadal y Mery Perelló se enteró por la prensa Bartomeu Català mantiene una estrecha relación con la familia del tenista desde hace muchos años

Los detalles de una de las bodas del año, la de Rafa Nadal y Mery Perelló, caen a cuenta gotas. El tenista mallorquín, muy receloso de su intimidad, ha blindado su boda. No quiere que los detalles de su «sí, quiero» se publiquen en los medios de comunicación. Aún así, poco a poco se van conociendo los pormenores de la celebración que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en la impresionante fortaleza de Albercutx, al norte de Mallorca.

De hecho, en las últimas horas, el sacerdote encargado de oficiar la ceremonia, Bartomeu Català –presidente de la ONG «Projecte Home Balears'–, ha contado algunos detalles. «Me enteré de que era uno de los candidatos para casar a Rafa Nadal y a Mery Perelló por la prensa. También de la hora de la ceremonia. Tuve que llamarles para saber si era cierto», declara al Diario de Mallorca.

No es la primera boda que oficia Català, y para él esta no es diferente. «He casado a mucha gente. Cada una de las bodas que he hecho ha sido especial, y con esta será igual. Solo voy a casar a dos personas que se quieren. Y esto es un juicio que no puedo hacer, pero es lo que he percibido cuando he estado con ellos», declara al citado medio.

Fue el elegido por su estrecha relación con la familia de Rafa Nadal, que le ha transmitido que quiere un enlace «sencillo, personal e íntimo». Català también ha contado cuál fue su primera impresión sobre la futura mujer de Nadal, de la que ha dicho que es muy sencilla y está llena de delicadeza.