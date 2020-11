El rotundo comunicado de Isabel Pantoja sobre su guerra con Kiko Rivera A través de sus abogados, la tonadillera desmiente las informaciones dadas estas últimas semanas

Que Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento no es ningún secreto. Siempre había contado con el apoyo incondicional de su hijo Kiko Rivera, para lo bueno y para lo malo, pero que este ahora haya emprendido una guerra sin cuartel contra ella y por, entre otras cosas, la herencia de Paquirri, es algo que a la tonadillera le cuesta digerir. Está hundida y desolada. No puede entender cómo han llegado a esto. Eran una familia unida y ahora ya no solo no se hablan, si no que están en guerra. La artista ni siquiera puede conciliar el sueño con todo lo que está pasando.

Es cierto que ya había tenido problemas con Isa Pantoja en el pasado, pero nunca con su otro hijo, de ahí que la decepción sea mayor. Además las cosas con la pequeña del clan nunca llegaron a ponerse tan feas como ahora con el Dj, que ha sacado a la luz todos los esqueletos del armario, tachándola de mala madre y mala abuela. Le ha dedicado frases tan demoledoras como «Te has vendido como la viuda de España toda tu vida», «Soberbia», «Se le ha olvidado ser madre» o «Yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida».

Aunque lo que peor habrá sentado a Isabel Pantoja, ahora que el daño ya está hecho, es deslizar que se ha sentido engañado en cuanto a la herencia de Paquirri: «Mi madre me ha engañado toda la vida». La cosa no solo se ha quedado ahí, si no que el Dj ha pedido a sus abogados que revisen el testamento para cerciorarse de que todo esté en orden y se haya hecho como es debido.

Ante esto, Isabel Pantoja se había mantenido en silencio pero, cansada ya de todo, la tonadillera ha emitido un rotundo comunicado este miércoles a través de sus abogados para desmentir punto por punto todas las informaciones. Anuncia que prepara acciones legales contra todos aquellos que hayan difundido semejantes informaciones que «constituyen un intolerable ataque a su honor e intimidad, carentes de veracidad y basadas en rumores y maledicencias», según adelanta la revista «¡Hola!», que ha tenido acceso al comunicado.

«La falsedad de las informaciones difundidas, relativas a la de los inmuebles familiares, vehículos, deudas y/o créditos frente a particulares y/u otros organismos oficiales y en general, a la situación patrimonial de otros familiares cercanos. En concreto, por lo que se refiere a la titularidad de un inmueble sito en San Sebastián de los Reyes y de un vehículo, sobre el que determinados medios vienen relaizando delirantes conjeturas sobre operaciones de dudosa legalidad», se puede leer en el comunicado.

Asegura en este además que, pese a todo, no va a hablar mal de su hijo Kiko Rivera, al que quiere mucho, pero que tampoco le va a permitir que continúe por este camino de destrucción con las duras acusaciones que ha vertido sobre ella. En la citada publicación aseguran que «aunque no está para declaraciones ni entrevistas» deja claro que no ha robado nada a su hijo y que moriría antes que hacer algo que le perjudique.