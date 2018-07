En peligro de extinción: los nuevos personajes acabarán con nosotros El oficio de paparazi ya no es rentable porque personajes como Chabelita o Sofía Suescun ya dirigen la crónica del corazón con sus idas y venidas amorosas

Pilar Vidal

Me cuenta uno de los paparazis más conocidos de nuestro país que este es su peor verano en muchos años. Lleva semanas trabajando, él y otros compañeros, cubriendo las playas más concurridas por los famosos -principalmente Ibiza, Mallorca y Marbella-, y no han conseguido nada.

Sin ir más lejos, este domingo hacían guardia en la puerta de la residencia malagueña de Las Campos a la espera de poder pillar a Terelu. La presentadora descansa allí unos días tras la intervención del cáncer de mama que le fue detectado hace unas semanas por segunda vez. Pero, a no ser que Terelu salga de ahí del brazo de un nuevo hombre -cosa improbable-, poco van a cotizar esas fotos, cuyos beneficios tendrán que repartir entre cuatro o cinco agencias, ya que ahora es muy difícil que una sola tenga la exclusiva.

¿Compensa estar tantas horas esperando bajo un sol de justicia? Parece que sí, pero creo que es ya más una cuestión vocacional. Si no disparan la cámara, no son nada. ¿Quién tiene la culpa de que los personajes estén en peligro de extinción? Me responde uno de ellos que el intrusismo profesional y la era digital. Y ya de paso culpabiliza a la revistas del corazón de no haber sabido generar una cantera de nuevos personajes.

Quizás tenga parte de razón y no debamos dedicar ya ni una línea a Sofia Suescun, Chabelita o Alejandro Albalá. Ninguno alcanza aún la treintena y ya dirigen el cotarro. Se lían entre ellos, se pelean, se reconcilian... con un nivel que ya roza la chabacanería. Estos son los personajes del futuro. ¿En serio vamos a hacer famosos a gente que no ha hecho nada en su vida? Por este camino, los que nos extinguiremos seremos nosotros. ¡Salvémonos!