La conexión entre Terelu Campos y Kike Calleja disparan los rumores de relación

En los momentos más complicados, cuando la vida te da un revés, es cuando descubres a quién tienes verdaderamente a tu lado. Tras recibir la peor noticia que hubiera imaginado -el cáncer se le había vuelto a reproducir- Terelu Campos ha descubierto en Kike Calleja un gran apoyo.

Aunque ahora ambos mantienen una bonita y sincera relación de amistad, en el pasado intentaron dar un paso más. Sin embargo, a Terelu le entraron las dudas debido a la diferencia de edad y decidió zanjar su idilio de amor. Por su parte, Kike manifestó que le hubiese encantado continuar con su historia.

«A Terelu la quiero mucho. Para mí es una persona muy importante. Me gusta cuidarla, me gusta protegerla, me gusta que esté feliz», explicó el reportero. De hecho, reconoció lo que empezó como cariño acabó siendo amor. «Llegué a enamorarme después de estar con ella», sentenció.

Esas palabras, son precisamente las que muestra ahora ante la recaída y la operación de la que fue su pareja. Calleja ha acompañado a la colaboradora de «Sálvame» en este período en el que ha tenido que ser intervenida de un tumor en la mama izquierda en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

«Todos pasamos por la vida de los demás con una misión y esta semana he entendido por qué estoy en la tuya. Te quiero, estoy para cuidarte, para protegerte, ya te lo dije en una nota: siempre voy a estar a tu lado, siempre, pase lo que pase, porque te quiero mucho», expresó el reportero un día antes de la operación.

Aunque seguramente Terelu ahora no esté pensando en temas de amor, puede que la gran amistad que le une a Kike de un paso más. De hecho, él mismo cataloga a la hermana de esta, a Carmen Borrego, como miembro de su familia.