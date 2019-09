La drástica decisión de Isa Pantoja ante la guerra familiar La hija de la tonadillera ha tenido que hacer frente a las críticas de su propia madre y su hermano, Kiko Rivera

La guerra en el «clan Pantoja» continúa. En toda esta polémica familiar, sin duda, la que peor parada ha salido ha sido Isa Pantoja. La hija de la tonadillera no cuenta con el apoyo de ningún miembro de su familia, pues la tonadillera y su hermano, Kiko Rivera han decidido distanciarse de ella.

Chabelita, a pesar de que ha tenido que hacer frente a graves críticas propiciadas por su madre, le ha pedido a su entorno que se mantenga al margen de esta disputa.

La cantante está muy decepcionada con algunos de los actos de su hija. De hecho, muchos aseguran que la artista no habría perdonado que Isa Pantoja escogiera a la que fue su niñera, Dulce, para ser la madrina de su hijo, Alberto, en vez de a ella.

Además, la tonadillera en una fiesta organizada por Mediaset no dudó en arremeter contra su hija. «No la reconozco», expuso la cantante en referencia a Chabelita. Unas declaraciones, que han afectado mucho a la hermana de Kiko Rivera.

«Todo el mundo me ha preguntado que si necesito ayuda y si necesito que me defiendan. He pedido incluso a Dulce y al resto de gente que está conmigo que estén al margen», expuso Isa Pantoja en «El programa de Ana Rosa».